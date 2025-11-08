Otro sorpresón en la 'Hipetensiones': el Granada CF, penúltimo clasificado

LaLiga Hipermotion, la Segunda división española, tiene bien ganado su sobrenombre de 'Hipertensiones'. En el arranque de la vigente jornada deparó un sorpresón que influyó ... en el Granada CF, que cae hasta la penúltima posición de la tabla clasificatoria.

Abrió el fin de semana deportivo el partido entre el Mirandés y el Sporting de Gijón, con victoria jabata bajo unas circunstancias curiosas. El club del Ebro destituyó hace unos días a su técnico, Fran Justo, por los malos resultados acumulados. Se pasó toda la semana en negociaciones diversas para contratar a su sustituto, que será finalmente Jesús Galván, quien dejó el Sevilla Atlético, en 1ª RFEF. Sin embargo, el anuncio del nuevo preparador se hizo el mismo viernes, por lo que ante los asturianos tuvo que dirigir el partido un entrenador interino, Antxon Muneta, que ejerce de analista para la entidad.

Lo llamativo fue que que el Mirandés rompió su racha sin ganar con un triunfo por 2-1, con goles del exnazarí Carlos Fernández y Petit. Precisamente, ante un Sporting de Gijón que estaba invicto desde la llegada de Borja Jiménez a su banquillo en sustitución de Asier Garitano. Llevaba cuatro victorias (una de ellas en Copa) y un mero empate con la UD Las Palmas.

En estas circunstancias, el duelo entre el Granada y el Zaragoza de este domingo a las 18.30 en Los Cármenes adquiere tintes aún más dramáticos. Los rojiblancos tienen 11 puntos y el Zaragoza, 6. La salvación la marca el Eibar con 13 puntos. A todo esto también afectó la victoria de la Real Sociedad B entre semana ante el Huesca, en el partido que tenían aplazado, lo que catapultó al filial donostiarra por encima del Granada.