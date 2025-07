Sophia Yang, presidenta del Granada: «Volveremos más fuertes»

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 2 de julio 2025, 17:47 Comenta Compartir

La presidenta del Granada, Sophia Yang, ha remitido una carta a los abonados del club rojiblanco a pocos días para que se presente la nueva ... campaña de cara la temporada 2025-2026. «Sabemos que esta temporada no ha salido como todos esperábamos y que los objetivos por los que trajabamos no se han cumplido, pero sí hemos vuelto a demostrar que este club, esta afición y esta ciudad son condenadamente luchadores. No nos rendimos. Nunca. Y, para mí, eso es lo que de verdad nos hace grandes», subrayó en su escrito.

La mandataria china cumplió recientemente tres años en el cargo. «Os puedo asegurar que, desde ese momento, no he dejado de sorprenderme. Esta ciudad y toda su gente tienen algo que les hace únicos. En cada rincón, en cada gesto vuestro, encontré algo que me hizo sentir parte de algo más grande. Granada ya no es solo una ciudad: es un lugar que siempre llevaré conmigo», expresó. «Quiero darlos las gracias por seguir ahí, por animar, por creer, por formar parte de esta gran familia. Con vuestro apoyo, volveremos más fuertes. Estoy orgullosa de vosotros, de este club y de poder compartir este camino con todos. Una temporada que comienza desde ya», concluyó, con su firma al pie.

