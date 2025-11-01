Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Keefe celebra el gol rojiblanco. GCF

Madrid CFF - Granada femenino | La crónica

Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino

Un gol de la chilena en la primera parte da una ventaja decisiva a unas rojiblancas que soportan las embestidas locales

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:26

Comenta

Sonya Keefe es un seguro ante el gol y de ello se aprovecha el Granada femenino para atesorar puntos tan importantes como los que conquistó ... en Fuenlabrada ante el Madrid CFF. En un partido de franco dominio local, la chilena alteró los acontecimientos en la primera parte con un disparo quirúrgico a pase de Laura Pérez. Aunque las rojiblancas tuvieron alguna llegada más, a partir de ese momento se dedicaron más a defenderse ante el empuje local, intenso sobre todo en los últimos minutos de un partido cuyo alargue duró casi lo de una prórroga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Herida una joven de 17 años por un ataque con arma blanca en Carretera de la Sierra
  3. 3 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  4. 4 Cinco jóvenes asaltan a un conductor y le roban un coche de alta gama en Granada
  5. 5

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  6. 6

    La gerente del Virgen de las Nieves, al borde del juicio oral por presunta prevaricación
  7. 7

    La Audiencia prohíbe a un vecino de Granada acercarse a una jueza
  8. 8 «La casa tembló tanto con la explosión que mi novia pensó que era un terremoto»
  9. 9 El pueblo de Granada con 70 vecinos y cuatro millones de abejas
  10. 10 Playa Granada gana más de 100 metros de anchura con el espigón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino

Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino