Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino

Sonya Keefe es un seguro ante el gol y de ello se aprovecha el Granada femenino para atesorar puntos tan importantes como los que conquistó ... en Fuenlabrada ante el Madrid CFF. En un partido de franco dominio local, la chilena alteró los acontecimientos en la primera parte con un disparo quirúrgico a pase de Laura Pérez. Aunque las rojiblancas tuvieron alguna llegada más, a partir de ese momento se dedicaron más a defenderse ante el empuje local, intenso sobre todo en los últimos minutos de un partido cuyo alargue duró casi lo de una prórroga.

Seis goles lleva ya la bombardera rojiblanca, lo que le hace mantener el pulso con otras delanteras de la categoría, como la exrojiblanca Edna Imade. Era difícil de imaginar que el club encontrara una sustituta a la altura, pero parece que a Keefe no le sonroja la comparación y está dispuesta a estar arriba en la tabla de artilleras y ayudar así a su equipo. Tras cuatro semanas sin ganar, el regreso al camino de la victoria, precisamente en la localidad de nacimiento de su entrenadora, Irene Ferreras.

Madrid CFF Paola Ulloa; Allegra Poljak, Villafañe, Mónica Hickmann, Melgard; Marina Rivas (Antonsdóttir, m. 75), Ángela Sosa, Andonova (Alba Ruiz, m. 84), Mendoza (Esther, m. 84); Nautnes y Marcetto (Bárbara, m. 75). 0 - 1 Granada femenino Laura Sánchez; Yoli Sierra, Jujuba, Alba Pérez (Zafra, m 99), Postigo, Manoly; Miku, Lauri, Laura Pérez (Blanca, m. 75), Andrea Gómez (Ari Mingueza, m. 62) y Sonya Keefe (Barquero, m. 99). GOL: 0-1, m. 36: Sonya Keefe; .

ÁRBITRA: Beatriz Cuesta. Amonestó a la local Allegra (m. 45+2); y a ninguna entre las visitantes.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga F, disputado en el estadio Fernando Torres.

El primer aviso de las rojiblancas llegó en las botas de la capitana Lauri, en una dejada de cabeza de Keefe. La chilena andaba inquieta y no dudó en chutar más tarde desde unos 35 metros, aunque su intentona se marchó alta, como otra posterior. Antes de la segunda, hubo polémica tras una entrada al espacio de Manoly Baquerizo. Envió el balón al área desde la izquierda y Laura Pérez cayó, en un contacto con Allegra. Irene Ferreras, rauda desde el banquillo, pidió la revisión de la acción. La árbitra Beatriz Cuesta acudió al monitor y, tras tres minutos de esclarecimiento, mantuvo su decisión de no pitar penalti.

El Granada intentó no alterarse y mantener su plan de partido, aunque poco a poco el Madrid CFF se hizo con el control del esférico. También con paciencia, comenzó a acercarse al rectángulo de Laura Sánchez, pero emergió casi siempre la figura de Jujuba, que cortó cualquier aproximación, incluso con contundencia.

Allegra tuvo una buena subida individual para las locales. Todo parecía más a favor de ellas hasta que Postigo encontró en largo a Laura Pérez. La granadina esprintó como sabe, fintó a Sosa y conectó con Keefe, que no necesita mucho para buscar la red. Ajustó el tiro a la base del poste, haciendo imposible la reacción de la portera Paola Ulloa.

La bombardera rojiblanca vio cómo le anulaban una diana por fuera de juego que existió, tras pase elevado de Postigo. El Madrid CFF intentó varios remates, pero sin puntería. Pudo lograr el segundo Postigo, sin embargo, aunque el balón le salió desviado en su empalme. El descanso llegó tras ocho minutos de alargue, con un Granada concreto al contragolpe, eficaz en su ataque eléctrico.

La segunda parte llevó la misma tónica, con unas rojiblancas pertrechadas para afrontar las embestidas de las anfitrionas. Jujuba pareció multiplicarse junto al resto de sus compañeras de la retaguardia. Andrea Gómez, en el frente, tuvo una buena intentona, pero se le marchó lejos de la portería, tras otro acercamiento punzante.

Marsetto marró una ocasión para el Madrid y Sosa tuvo un tiro desde la corona que no le cogió el camino a la portería. Entró Ari Mingueza para mejorar la contención, pero el sufrimiento se hizo patente. Tocaba y tocaban las locales, pero fue en un córner cuando casi se estrenan. El saque directo de Sosa dio en el segundo poste, para fortuna de Laura Sánchez.

Se chequeó un posible penalti de Postigo a Naufnes, que no pareció, y el cansancio se hizo presente, con nuevas oportunidades para el Madrid, pero sin que Laura tuviera que exigirse en demasía bajo palos. Solo en un escorzo hacia atrás que la dejó algo tocada muscularmente.

La mala noticia fue la lesión de Alba Pérez en el añadido, que se eternizó. Ferreras ajustó con la joven Zafra y ya retiró a Keefe para que Barquero al menos apretara en la presión. El partido concluyó con el 0-1 para dar un salto en la clasificación y consolidar al Granada en la zona tranquila.