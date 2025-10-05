Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pascual, en una de las acciones del partido, en el que el equipo goleó pero él no marcó. J. M. B.

Granada - Real Socieda B | La contracrónica

Solo falta Pascual

El almeriense repite arriba pese a la recuperación de Bouldini, pero se ve gafado cuando a sus compañeros les entraba todo y sigue demasiado frío cuando el rival ofrece la oportunidad de reivindicarse a quienes lo necesitaran como él

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:10

Tampoco en la noche que el Granada despachó una 'manita' firmó gol alguno Jorge Pascual. El delantero almeriense repitió como referencia arriba de los rojiblancos ... pese a la recuperación de Moha Bouldini, pero continuó inane durante su reválida, gafado cuando a sus compañeros les entraba todo y demasiado frío cuando la Real Sociedad B ofreció la oportunidad de reivindicarse a quienes lo necesitaran como él. Queda ya claro que Pascual no es un '9', pero tampoco un '10', a la espera de que él mismo termine de definirse con otros números. Solo faltó él a la fiesta cuando la hubo.

