Granada CF Soldado: «Sería muy importante sacar tres puntos más a Osasuna» El delantero del Granada se mostró confiado en sacar los próximos tres puntos con el apoyo de la afición. / Fermín Rodríguez El delantero confesó que está «deseoso de marcar» aunque está aportando otras cosas a un equipo que «siempre rinde esté quién esté» FRAN RODRÍGUEZ Granada Martes, 15 octubre 2019, 13:50

Roberto Soldado analizó el estado del equipo antes del partido ante el Osasuna, que llega tras dos semanas de preparación por el parón de selecciones. El ariete valenciano destacó la inteligencia del grupo que se ha encontrado en Granada y la importancia que tiene la afición, con su apoyo, en los puntos conseguidos y los que quedan por disputarse en Los Cármenes.

- OSASUNA: «Tenemos muchas ganas de que llegue el partido, sobre todo tras perder en el Bernabéu. Se han hecho largas estas dos semanas. Deseando volver jugar en casa, con la misma ilusión de jugar en nuestra casa, con nuestra gente y hacer todo lo posible para sumar tres puntos».

- ¿CÓMO ESTÁ EL EQUIPO?: «Trabajando muy bien. Seguimos en la misma línea desde pretemporada, queremos mejorar y hemos tenido dos semanas para prepararnos mejor. Nos encontraremos a un equipo muy intenso que pone en situaciones complicadas a los rivales, pero en nuestro campo debemos seguir en la misma línea y convencidos de que vamos a ganar con nuestra gente».

- ESTADO FÍSICO DEL PLANTEL: «Tenemos muchos lesionados y los internacionales se reincorporarán tarde tras un largo viaje. Pero hemos demostrado que esté quien esté, el equipo siempre rinde. Todavía queda tiempo hasta el viernes para que se puedan incorporar más. Queremos estar el máximo de disponibles, ponérselo más difícil al entrenador y que tenga mayor selección de jugadores».

- OSASUNA LLEGA POR DEBAJO EN LA TABLA: «No tenemos que mirar la clasificación. Hay que pensar que jugamos ante Osasuna, que es un equipo que compite, que sólo perdió un partido y es muy complicado, ha empatado cinco. Tenemos que estar con los cinco sentidos en el partido porque no va a ser fácil. Es un rival al que sería muy importante sacar tres puntos más de diferencia».

- GOLES: «Siempre quiere hacer goles un delantero. Llevo 7 jornadas sin conseguirlo, pero aportando otras cosas al equipo. Pero sí estoy deseoso de marcar».

- PASADO OSASUNISTA: «Es especial. Todos los enfrentamientos ante Osasuna me traen recuerdos muy bonitos, pasé un año espléndido. Es un club que siempre voy a tener dentro».

- JUGAR TRES SEMANAS EN CASA: «Hemos demostrado desde la primera jornada que los necesitamos. No queremos ver ningún asiento libre en Los Cármenes. El equipo está con buena dinámica y la gente estáenganchada, disfrutando del equipo. Los necesitaremos hasta el final, pasaremos por momentos complicados y es cuando los necesitaremos. Con la afición sacararemos adelante los partidos del viernes y los siguientes».

- ROL DE LÍDER EN EL VESTUARIO: «Hay jugadores que aunque no hayan jugado en Primera tienen experiencia. Es un vestuario muy inteligente y leemos bien las situaciones. Todos vamos aprendiendo porque si no te come el resto de equipos. Debemos estar con los cinco sentidos porque la velocidad es de crucero y hay que estar al máximo nivel en todos los sentidos».