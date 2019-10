Granada CF Rui Silva se queda a las puertas de la convocatoria portuguesa Rui Silva despeja de puño en Valladolid, donde firmó un gran encuentro. / G. Villamil El seleccionador, Fernando Santos, confía en los mismo tres porteros de las anteriores listas lusas: Rui Patricio, José Sá y Beto FRAN RODRÍGUEZ Granada Jueves, 3 octubre 2019, 16:01

No hubo sorpresa. O más bien, la hubo. Porque el nombre de Rui Silva, portero del Granada, era uno de los que más fuerte sonaban para integrar la convocatoria de la selección portuguesa, que jugará dos partidos de clasificación para la Eurocopa 2020 la semana que viene. No fue asi y el portero rojiblanco no viajará con el combinado luso.

Fernando Santos, preparador de la selección absoluta de Portugal, ha confiado en los tres porteros que viene llevándose en los últimos meses. El titular, Rui Patricio, flanqueado por José Sá y el veterano Beto. El guardameta nazarí tendrá que esperar y tratar de convencer con sus intervenciones al seleccionador luso. El primer reto, ser un muro en el Bernabéu.