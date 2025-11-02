Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un lance del partido entre el Zaragoza y el Deportivo. RC Deportivo

Siguiente rival del Granada

El Zaragoza vuelve a perder con cinco derrotas seguidas en Liga ya

El extremo diestro Marcos Cuenca cae lesionado a la media hora contra el Deportivo

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:14

El Zaragoza, rival del Granada el domingo que viene en Los Cármenes, volvió a perder en el Ibercaja Estadio esta vez con el Deportivo de ... La Coruña. Mario Soriano y David Mella resolvieron el partido a la vuelta del descanso. Los maños no levantan aún cabeza con su nuevo entrenador, Rubén Sellés, y ya encadenan cinco derrotas consecutivas en Liga como colistas de Segunda división.

