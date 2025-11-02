El Zaragoza vuelve a perder con cinco derrotas seguidas en Liga ya

Siguiente rival del GranadaEl Zaragoza vuelve a perder con cinco derrotas seguidas en Liga ya
El extremo diestro Marcos Cuenca cae lesionado a la media hora contra el Deportivo
Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:14
El Zaragoza, rival del Granada el domingo que viene en Los Cármenes, volvió a perder en el Ibercaja Estadio esta vez con el Deportivo de ... La Coruña. Mario Soriano y David Mella resolvieron el partido a la vuelta del descanso. Los maños no levantan aún cabeza con su nuevo entrenador, Rubén Sellés, y ya encadenan cinco derrotas consecutivas en Liga como colistas de Segunda división.
El Zaragoza, que aún no ha ganado como local, con tres tropiezos seguidos, perdió además por lesión al extremo diestro Marcos Cuenca a la media hora. Le sustituyó Pau Sans. El exrojiblanco Pablo Insua, 'ex' también del Deportivo, jugó el partido completo. El cedido Stoichkov salió como revulsivo de los visitantes aún con diferencia mínima.
