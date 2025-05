Los siete equipos que sirven de ejemplo al Granada

Entrar de tapado con frecuencia beneficia. Aparte del Granada de Fabri, subieron como quintos el Valladolid de la 17/18 y el Mallorca de la ... 18/19. Pero es que como sextos, aspiración razonable del Granada, lo hicieron el Córdoba de la 13/14 –aunque era séptimo, pero el Barça B no podía saltar–, Osasuna de la 15/16, Elche de la 19/20, Rayo de la 20/21 y Girona de la 21/22.

Se suele considerar que una liga premia la regularidad, y es correcto, pero los campeonatos que presentan un formato de promoción de ascenso a veces concluyen con resultados inesperados. Equipos renqueantes o con múltiples cambios durante la campaña experimentan un último arreón decisivo que les permite conseguir el objetivo o sorprender a los favoritos.

Puestos a mirar ejemplos, el del Espanyol le sirve de referencia al Granada. El conjunto catalán, por cuestiones presupuestarias, era el gran favorito para regresar a Primera división. Sin embargo, tuvo muchos altibajos y hasta tres entrenadores, como les sucede ahora a los rojiblancos. Arrancó el curso Luis García, el técnico que reemplazó a Diego Martínez y que lamentó el descenso. El voto de confianza no funcionó, por lo que los blanquiazules se decantaron por Luis Miguel Ramis. Con él, el Espanyol iba tercero hasta su cese. Sin embargo, los dirigentes 'pericos' optaron por un nuevo relevo en favor del entonces técnico del filial, Manolo González. Con este, el equipo acabó cuarto, pero en el 'play off' dio el do de pecho. Se cargó en la primera eliminatoria al Sporting (triunfo 0-1 y 0-0) y en la segunda, al Real Oviedo (derrota 1-0 y victoria 2-0).