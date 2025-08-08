Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sergio Ruiz, a la derecha, durante un ejercicio del entrenamiento. Ariel C. Rojas
Pretemporada

Sergio Ruiz vuelve a entrenar con normalidad con el Granada antes del trofeo

El centrocampista deja atrás sus problemas físicos y deja a Pau Casadesús como única baja en el equipo de Pacheta

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:45

Sergio Ruiz regresó con el grupo antes del trofeo de presentación tras ausentarse varias semanas de los entrenamientos del Granada. El centrocampista participó con normalidad ... en todos los ejercicios de una sesión a la que solamente faltó Pau Casadesús, aún lesionado. Numerosos efectivos del filial y del Juvenil completaron la jornada, abierta en su totalidad para los medios de comunicación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Meteorólogos advierten a los granadinos: «Ojo si veis el cielo naranja y sopla el viento»
  2. 2 Cae la finca granadina con un súper invernadero de marihuana: hay cuatro detenidos
  3. 3 Muere una bañista en la playa del Sotillo, en Castell de Ferro
  4. 4 «Mensaje claro» de Castell de Ferro tras el desembarco de inmigrantes: «Rechazamos cualquier discurso de odio, racista o xenófobo»
  5. 5 Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad
  6. 6 La casa de lujo de la Costa granadina donde María Escoté ha festejado su cumpleaños
  7. 7 Aemet lanza el aviso por reventones térmicos en Granada y Jaén en una tarde de tormentas
  8. 8

    La actuación en Castell, bajo la mirada experta
  9. 9 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia
  10. 10

    Condenan a la turba que liberó a un detenido en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sergio Ruiz vuelve a entrenar con normalidad con el Granada antes del trofeo

Sergio Ruiz vuelve a entrenar con normalidad con el Granada antes del trofeo