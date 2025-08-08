Sergio Ruiz vuelve a entrenar con normalidad con el Granada antes del trofeo

Sergio Ruiz regresó con el grupo antes del trofeo de presentación tras ausentarse varias semanas de los entrenamientos del Granada. El centrocampista participó con normalidad ... en todos los ejercicios de una sesión a la que solamente faltó Pau Casadesús, aún lesionado. Numerosos efectivos del filial y del Juvenil completaron la jornada, abierta en su totalidad para los medios de comunicación.

A lo largo de las dos horas de sesión en la Ciudad Deportiva, Pacheta se mostró especialmente activo. Tras el calentamiento inicial, el entrenador puso el foco en diversos mecanismos tácticos dividiendo a sus hombres en dos grupos. Mientras uno atendía sus explicaciones, el otro practicaba pases y disparos con el resto del cuerpo técnico. Los jugadores del primer equipo se mezclaron con los canteranos, entre los que destacó el novato Owen con buenas condiciones técnicas.

El conjunto nazarí practicó el posicionamiento tras saque de banda, así como el orden defensivo sin balón en campo propio. Todos los ejercicios contaron con centros laterales y finalizaciones por parte de los atacantes de la plantilla, últimos detalles en pro de la mejor presentación posible ante su público. Mientras tanto, el lateral Casadesús trabajó junto al readaptador Manu Dimas para tratar de acortar los plazos de su recuperación.