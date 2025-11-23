Sergio Ruiz: «El VAR condicionó y entró en una jugada dudosa, no clara y manifiesta»

Sergio Ruiz, capitán del Granada, valoró el empate ante el Córdoba centrándose en la jugada polémica que podría haber cambiado el devenir del choque. «A ... nosotros nos explicaron a principio de temporada que el VAR solo entraría en jugadas claras y manifiestas, no en dudosas como la de la expulsión. De hecho, el árbitro comentó de primeras que Sola tenía la posición ganada, con opción de pase a compañeras. Luego, cuando fue al monitor, cambió. Condicionó el partido», aseguró en zona mixta.

Sobre el resultado, «el equiipo sigue sumando, con tan solo una derrota en diez partidos. Eso habla bien del equipo, pero nos cuesta sumar de tres y eso hace que no terminemos de salir de abajo. Estamos reaccionando y seguimos creyendo, pero es una pena. Queríamos ganar».

«Nos falta conseguir una victoria que nos libere un poco. Nos está faltando ser más superiores a los rivales y algo de suerte, como la expulsión de hoy que habría sido clave, pero al final no cayó de nuestro lado, aunque no es excusa», concluyó.

Manu Trigueros

También compareció Manu Trigueros, que reveló que «no queríamos el punto, sino una victoria que reforzara lo que trabajamos cada día. El equipo es joven y necesita ganar para crecer más allá de las buenas sensaciones. Lo intentamos, peor no pudo ser».

«El Córdoba juega muy bien. Con balón, tiene todos los mecanismos trabajados... Estaba claro que se llevaría el partido el equipo más acertado en las áreas. El empate es justo», añadió, aunque también habló de la jugada de la discordia.

«El árbitro primero pitó una cosa y luego, después de ver la repetición varios minutos, cambió su parecer. Eso no es un error manifiesto. Si has visto la jugada en el campo, quédate con eso. Si vas al monitor, que sea porque en pocos segundos ves claramente que te has equivocado», criticó.

Por último, Trigueros analizó su situación en el equipo. «Intento disfrutar del día a día y ponérselo difícil al míster en cada entrenamiento. Es complicado salir 20 minutos y demostrar lo que puedes dar. Más, después de que el entrenador no haya rotado apenas el once en las últimas ocho jornadas, pero me encuentro bien y contento, intentando transmitir mi experiencia a los jóvenes y aportar al equipo», sentenció.