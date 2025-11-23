Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblancco Sergio Ruiz dialoga con el árbitro durante el derbi con el Córdoba. J. M. Baldomero

Sergio Ruiz: «El VAR condicionó y entró en una jugada dudosa, no clara y manifiesta»

«No queríamos el punto, sino los tres para poder reforzar lo que hacemos cada día en los entrenamientos», explica Manu Trigueros, centrocampista nazarí, en zona mixta

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:34

Sergio Ruiz, capitán del Granada, valoró el empate ante el Córdoba centrándose en la jugada polémica que podría haber cambiado el devenir del choque. «A ... nosotros nos explicaron a principio de temporada que el VAR solo entraría en jugadas claras y manifiestas, no en dudosas como la de la expulsión. De hecho, el árbitro comentó de primeras que Sola tenía la posición ganada, con opción de pase a compañeras. Luego, cuando fue al monitor, cambió. Condicionó el partido», aseguró en zona mixta.

