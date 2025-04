Sergio Ruiz: «Un partido táctico, pero para el público un poco aburrido»

Rafael Lamelas Granada Sábado, 26 de abril 2025, 21:29 Comenta Compartir

Sergio Ruiz, centrocampista del Granada, pasó por zona mixta para responder a las preguntas de los periodistas.

«Partido igualado, bastante táctico. Creo que los dos equipos tuvieron las ideas claras. Sabíamos el estilo del Elche. Para el público, un poco aburrido, la verdad, pero el rival apenas nos creó peligro y tuvimos la oportunidad del penalti que fallamos. Te vas con la sensación agridulce de que podíamos haber conseguido los tres puntos dentro de un partido que no fue súper bueno ni vistoso», reflexionó.

«Llevamos tres victorias y un empate. Hace un mes parecía imposible entrar en el 'play off'. La mentalidad no era mirar el ascenso directo, sino ir a ganar cada partido y hay muchos enfrentamientos directos. No lo sabremos hasta el final qué pasará, así que hay que ir a Málaga a sumar de tres e intentar meter presión al resto», subrayó.

Para el cántabro faltó «meter el penalti», comentó quitándole hierro. «Ellos se sintieron cómodos tocando atrás, aunque no nos crearon muchos peligro. Si saltábamos mucho a la presión, se podía crear espacios y los podían aprovechar. No hubo muchas ocasiones y ninguno estuvo fino con el balón, ni ellos al atacar ni nosotros al recuperar y hacer la contra», abundó.

Ruiz resaltó que el equipo está «compitiendo en los últimos partidos». «Esa fortaleza del grupo nos hará llegar con opciones hasta el final, con un equipo reconocible, juntos, cada uno con su granito de arena», concluyó.

