Sergio Pellicer, destituido como entrenador del Málaga

La derrota con la Cultural Leonesa se ha cobrado el puesto del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, cuya actual etapa en el club blanquiazul databa ... de enero de 2023 y que logró tanto el ascenso a Segunda división como la permanencia. De momento no se ha hecho oficial su sustituto, aunque según el periodista Ángel García, la entidad intenta convencer a Javi Calleja.

El Málaga marcha décimo octavo, con 15 puntos, los mismos que el Granada aunque una posición por encima, justo fuera del descenso.

El cese de Pellicer se convirtió en el séptimo en lo que va de campaña en Segunda división. Sigue a los de Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting, Gabi en el Zaragoza y Fran Justo en el Mirandés y Sergio Gilló en el Huesca. Los sustituyeron el promocionado exfutbolista Pablo Hernández, 'Cuco' Ziganda, Borja Jiménez, Rubén Sellés, Jesús Galván y Jon Pérez Bolo, respectivamente.