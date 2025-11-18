Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rival del Granada CF

Sergio Pellicer, destituido como entrenador del Málaga

Es el séptimo cese en Segunda división

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Martes, 18 de noviembre 2025, 19:44

La derrota con la Cultural Leonesa se ha cobrado el puesto del entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, cuya actual etapa en el club blanquiazul databa ... de enero de 2023 y que logró tanto el ascenso a Segunda división como la permanencia. De momento no se ha hecho oficial su sustituto, aunque según el periodista Ángel García, la entidad intenta convencer a Javi Calleja.

