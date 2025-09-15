Una semana atípica sin partido el finde para el Granada

El Granada afronta una semana atípica sin partido oficial el fin de semana. El conjunto rojiblanco jugará el próximo lunes, a las 20.30 horas, ... en El Plantío ante el Burgos. Tras hacer una sesión de recuperación este lunes, la plantilla descansará este martes y volverá al tajo el miércoles, víspera de un encuentro amistoso.

El club rinde visita al Real Jaén, equipo en 2ª RFEF, para disputar el Trofeo del Olivo. Será en el nuevo estadio de La Victoria a las 19 horas.

Los de Pacheta retomarán la preparación del choque ante el Burgos al día siguiente y a lo largo del fin de semana en la Ciudad Deportiva. El domingo se espera la comparecencia del técnico, que visita la provincia en la que nació, para luego emprender el viaje.

La entidad también anunció la puesta a la venta de entradas en la zona visitante de El Plantío, a un precio de 25 euros, online desde las 10 de este martes y a las 12 en taquillas, y se venderán solo a abonados.