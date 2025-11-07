Sellés: «El Granada buscará marcar rápido para meternos presión»
«Necesitamos hacer un gran partido para minimizar su plan de partido», aclara Rubén Sellés, entrenador del Zaragoza, durante la previa
Granada
Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:16
El entrenador del Zaragoza, Rubén Sellés, compareció durante la previa del enfrentamiento de su equipo con el Granada, previsto para este domingo a las 18. ... 30 horas en Los Cármenes. «Hay que entender la situación en la que estamos ambos equipos. El Granada querrá imponer un ritmo alto en el inicio para marcar rápido y ponernos bajo presión para que nos entren los nervios», declaró.
Acerca del planteamiento, el técnico zaragocista no dio pistas. «Puedo cambiar hombre por hombre, tengo extremos para ocupar las posiciones de Cuenca y Valery. Y con Tasende o Juan puedo hacer doble lateral. El domingo lo veremos». añadió.
«Nosotros tenemos que hacer un plan de partido que permita maximizar lo que queremos ser, así como minimizar lo que ellos son. Luego, cada uno va a intentar hacer su partido. Intentaremos ser exitosos en lo que hacemos», sentenció.
