El entrenador del Zaragoza, Rubén Sellés, en una rueda de prensa. Real Zaragoza
El rival

Sellés: «El Granada buscará marcar rápido para meternos presión»

«Necesitamos hacer un gran partido para minimizar su plan de partido», aclara Rubén Sellés, entrenador del Zaragoza, durante la previa

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 7 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El entrenador del Zaragoza, Rubén Sellés, compareció durante la previa del enfrentamiento de su equipo con el Granada, previsto para este domingo a las 18. ... 30 horas en Los Cármenes. «Hay que entender la situación en la que estamos ambos equipos. El Granada querrá imponer un ritmo alto en el inicio para marcar rápido y ponernos bajo presión para que nos entren los nervios», declaró.

