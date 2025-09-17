La plantilla a priori definitiva del Granada hasta enero presenta 'overbooking' en la medular. Pacheta cuenta con hasta seis centrocampistas para dos puestos por ahora, ... ya que el entrenador ha optado por un doble pivote en las cinco jornadas que van de campeonato pese a jugar con tres en el medio en los tres partidos que dirigió de la temporada pasada. Cabe la posibilidad de que las dos salidas consecutivas a Burgos y Huesca inviten al técnico a reforzar esa zona.

La permanencia de Martin Hongla en el equipo al frustrar su venta al Rubin Kazán amplía las posibilidades del Granada en el centro del campo a la espera de comprobar su rol hasta la apertura del mercado invernal. El camerunés completó los dos primeros partidos, como central en Ipurua, pero no fue ni convocado por el Mirandés al fraguarse ya su salida antes de irse con Camerún y no salió del banquillo contra el Leganés a su vuelta. Sí se mantuvo de inicio también en la tercera jornada Manu Trigueros, ahora desaparecido al encadenar dos sin minutos.

Suplentes en la inauguración del campeonato con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes pero titulares en los dos últimos partidos, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ se ven ahora amenazados por las irrupciones de Rubén Alcaraz y Luka Gagnidze. El capitán lleva ya cuatro jornadas de inicio sin terminar de reencontrarse con su mejor versión tras perderse toda la pretemporada competitiva por lesión, mientras que el joven llegado del Valencia Mestalla de Segunda RFEF sí empieza a ofrecer destellos a falta de mayor continuidad durante los partidos.

Tanto Rubén Alcaraz como Luka Gagnidze compiten ya en el día a día de los entrenamientos por una oportunidad como titulares con el Granada. El veterano centrocampista firmado libre tras rescindir con el Cádiz en la víspera del último día de mercado ya debutó durante el empate en Málaga que se perdió el georgiano por un problema burocráctico pese a pactar su incorporación cedido por el Dinamo de Moscú dos días antes, sobre la bocina. Alcaraz ya ejerció de tercer central incluso a modo de líbero durante la recta final contra el Leganés, cuando Gagnidze ya demostró que posee calidad para la distribución del juego y también buen disparo desde la frontal del área.

Dominique vuelve al filial

Pacheta podría reclutar incluso a un séptimo centrocampista si volviera a promocionar a Dominique Moubeke, que fue uno más del primer equipo durante casi toda la pretemporada y debutó de hecho en Ipurua. El camerunés de 20 años trabaja ya con el Recreativo al igual que Anthony Obi ya en agosto.