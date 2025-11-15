Saúl Ais anula por error el tanto de Jorge Pascual y obliga al VAR a salir al rescate

El árbitro valenciano Saúl Ais obligó al VAR a salir a su rescate en El Sardinero. A los 55 minutos de encuentro, anuló por fuera ... de juego el tanto del rojiblanco Jorge Pascual que supuso a la postre el 2-1 del Granada gracias a la intervención de la tecnología.

El línea levantó el banderín tras el testarazo del almeriense por una supuesta posición adelantada de Faye en la carrera previa, algo que desmintió la repetición por medio metro. El VAR avisó y Ais acabó validando el tanto, una jugada que cambió el encuentro.

No hubo más fallos garrafales por parte del árbitro, aunque se mostró casero de más al señalar ciertos contactos livianos. Pudo expulsar a Faye por un plantillazo, pero lo dejó en amarilla.