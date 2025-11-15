Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El colegiado Saúl Ais señala una falta durante el partido del Granada en Santander. Luis Palomeque

El árbitro | 5

Saúl Ais anula por error el tanto de Jorge Pascual y obliga al VAR a salir al rescate

El colegiado valenciano aplica un listón casero de más a la hora de penalizar algunos contactos y pudo expulsar a Faye

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El árbitro valenciano Saúl Ais obligó al VAR a salir a su rescate en El Sardinero. A los 55 minutos de encuentro, anuló por fuera ... de juego el tanto del rojiblanco Jorge Pascual que supuso a la postre el 2-1 del Granada gracias a la intervención de la tecnología.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  4. 4 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  5. 5 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  6. 6 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  7. 7 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia
  8. 8 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  9. 9

    Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia
  10. 10

    Once años en busca de un gran aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Saúl Ais anula por error el tanto de Jorge Pascual y obliga al VAR a salir al rescate

Saúl Ais anula por error el tanto de Jorge Pascual y obliga al VAR a salir al rescate