Sangre, sudor y mucha agua

Nadie jamás recordará el partido que el Huesca y el Granada jugaron en El Alcoraz, pero los rojiblancos sí que tendrán presente que ganaron allí. ... Era un 0-0 de manual entre la tormenta, bajo el diluvio con relámpagos incluso, pero lo resolvió a favor de Pacheta y los suyos un gol del único futbolista que se propuso dignificar su oficio: Pedro Alemañ. Únicamente él bailó bajo la lluvia, mientras el resto bastante tenía ya con apretar los dientes para defender la primera victoria de la temporada de un equipo limitadísimo de recursos.

Hubo cosas que le funcionaron a Pacheta en Burgos y el entrenador se propuso reforzarlas en Huesca. Bajo un planteamiento idéntico, Sergio Ruiz sentó a Martin Hongla tras dejar atrás su gastroenteritis y Baïla Diallo se hizo con el lateral izquierdo en detrimento de Diego Hormigo una vez definitivamente restablecido de su lesión muscular. El cántabro aportó algo más de criterio a la medular, lejos aún de su mejor versión, y el francés con nacionalidad senegalesa blindó su costado con más firmeza que sus predecesores. Robustecieron lo que había.

Ni Sergio Ruiz ni Diallo se complicaron como premisa en El Alcoraz, aplicando a rajatabla el 'fútbol control' que todo el equipo ejecutó al unísono y aún más tras adelantarse en el marcador con el gol de Alemañ, reteniendo la ventaja más de seis minutos esta vez e incluso al descanso. Entre pases de seguridad a Luca Zidane y alguna carrera loca de Faye, el Granada fue ganando terreno poco a poco y ya pudo marcar en un fantástico envío al área tenso del lateral izquierdo que ni Jorge Pascual ni ningún otro compañero supieron aprovechar.

Diallo tuvo que aplicarse en defensa especialmente cuando Dani Luna cayó por su banda, pegajoso en su marcaje y con solidario auxilio de su compatriota Faye, pero se atrevió en ataque siempre que pudo. Incluso irrumpió en el área ajena tras un pelotazo de Luca nada más comenzar la segunda parte, cual alma libre. Que no es ningún dechado de virtudes técnicas lo dejó claro en ciertos controles y en algún que otro bote traicionero, pero al menos tuvo la contundencia necesaria cuando se quedó como último hombre al despejar y acabar las jugadas para aprobación del caudillo Rubén Alcaraz.

El paso adelante del Huesca hizo que a Diallo se le empezara a hacer largo el partido tras su convalecencia, y a su espalda que acudió Sergio Ruiz como responsabilizado capitán. El lateral incluso se llevó la mano a la parte posterior del muslo en alguna ocasión, y no duró mucho más sobre el campo para que Hormigo le diese el relevo quizás a tiempo de impedir la recaída. Lo que no paró fue la tromba oscense, ni la futbolística ni la meteorológica.

Hormigo le arreó un tortazo al exrojiblanco Dani Ojeda nada más salir mientras el Granada defendía su ventaja con demasiados aprietos para tantos minutos como quedaban por delante. Pacheta optó por un triple cambio que también se llevó a Sergio Ruiz para nuevo voto de confianza para Hongla. Anecdótico o no, el brazalete fue a parar al brazo de Alcaraz –con el escudo al revés– pese a encontrarse recién firmado con el mercado ya cerrado y aun coincidiendo con Manu Lama, que lo lució en Burgos. Acababa de ponérselo cuando forzó una tarjeta amarilla y arriesgó con una segunda al alejar el balón.

Le bastó poquísimo a Moha Bouldini para mejorar a Pascual arriba, apenas con ganar un par de duelos, y eso que al Granada ya le daba igual lo de jugar. Loïc Williams reforzó una defensa de cinco hombres otra vez para la recta final, con salvadas de Lama y Oscar entre calambres de sus compañeros. Bien estaba lo que bien acabó.