Futbolistas del Granada ya sustituidos celebran la victoria bajo la lluvia en Huesca. LOF

Huesca - Granada | La contracrónica

Sangre, sudor y mucha agua

Un gol de Pedro Alemañ durante un 0-0 de manual entre la tormenta basta al Granada, que afianza cierta mejoría con la vuelta de Sergio Ruiz y Baïla Diallo a la titularidad para robustecer a un equipo que sigue limitadísimo de recursos

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 00:00

Nadie jamás recordará el partido que el Huesca y el Granada jugaron en El Alcoraz, pero los rojiblancos sí que tendrán presente que ganaron allí. ... Era un 0-0 de manual entre la tormenta, bajo el diluvio con relámpagos incluso, pero lo resolvió a favor de Pacheta y los suyos un gol del único futbolista que se propuso dignificar su oficio: Pedro Alemañ. Únicamente él bailó bajo la lluvia, mientras el resto bastante tenía ya con apretar los dientes para defender la primera victoria de la temporada de un equipo limitadísimo de recursos.

