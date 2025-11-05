Sancionan con dos partidos a Diego Hormigo
El defensa sevillano faltará contra el Zaragoza en Los Cármenes y en la visita al Racing
Granada
Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:13
El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió sancionar con dos partidos a Diego Hormigo por su agresión a Iván ... Alejo en Valladolid. Este órgano esgrimió que el defensa del Granada actuó «de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido» y desestimó las alegaciones del club.
El Granada expuso que el movimiento del brazo de Hormigo no obedeció a «un acto agresivo ni a un uso de fuerza excesiva» sino a «una reacción refleja de apartamiento ante una conducta impropia e inesperada del adversario» por el 'beso' de Alejo, cuya provocación permaneció impune pese a resultar punible de acuerdo al reglamento. Al no prosperar el recurso rojiblanco, el defensa faltará tanto el domingo contra el Zaragoza en Los Cármenes como en la visita al Racing del sábado siguiente.
