Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Diego Hormigo se retira expulsado de Zorrilla. LOF
Expulsado en Valladolid

Sancionan con dos partidos a Diego Hormigo

El defensa sevillano faltará contra el Zaragoza en Los Cármenes y en la visita al Racing

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:13

Comenta

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió sancionar con dos partidos a Diego Hormigo por su agresión a Iván ... Alejo en Valladolid. Este órgano esgrimió que el defensa del Granada actuó «de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido» y desestimó las alegaciones del club.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  6. 6 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  7. 7 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sancionan con dos partidos a Diego Hormigo

Sancionan con dos partidos a Diego Hormigo