Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Baïla Diallo defiende a Peter en Zorrilla. Real Valladolid
Lateral izquierdo del Granada

La sanción de Hormigo obliga a Diallo a forzar un poco más

El francés arrastra varios problemas musculares desde que empezó la temporada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

La previsible sanción sobre Diego Hormigo por su agresión a Iván Alejo en Valladolid obliga a Baïla Diallo a forzar un poco más contra el ... Zaragoza en Los Cármenes este domingo como mínimo. El lateral izquierdo del Granada había pedido el cambio a falta de diez minutos para el final por calambres en el gemelo de su pierna izquierda, y lo cierto es que viene acumulando problemas musculares desde que comenzó la temporada.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  4. 4 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  5. 5

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  6. 6 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  7. 7 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  8. 8 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  9. 9 El sorteo de la Bonoloto deja casi dos millones de euros en Granada
  10. 10 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La sanción de Hormigo obliga a Diallo a forzar un poco más

La sanción de Hormigo obliga a Diallo a forzar un poco más