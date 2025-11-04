La sanción de Hormigo obliga a Diallo a forzar un poco más

La previsible sanción sobre Diego Hormigo por su agresión a Iván Alejo en Valladolid obliga a Baïla Diallo a forzar un poco más contra el ... Zaragoza en Los Cármenes este domingo como mínimo. El lateral izquierdo del Granada había pedido el cambio a falta de diez minutos para el final por calambres en el gemelo de su pierna izquierda, y lo cierto es que viene acumulando problemas musculares desde que comenzó la temporada.

Fuentes del Granada reseñan a IDEAL que Diallo no aquejó en Zorrilla más que molestias propias del esfuerzo, pero sorprendió la manera en la que renunció a la defensa del saque de banda tras el que cayó tendido sobre el césped. El lateral de 24 años estuvo ya cuatro jornadas sin jugar tras la inauguración del campeonato con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes sin que hubiera parte médico entonces.

Pacheta, además, se anduvo con cuidado al recuperar a Diallo para la competición. El entrenador dio la titularidad a Hormigo como lateral izquierdo en Burgos cuando rectificó la ubicación de Álex Sola como carrilero zurdo para volver a jugar con cuatro atrás. El galo jugó ya la recta final en El Plantío y reapareció de inicio en Huesca, donde también pidió el cambio por calambres con media hora por delante todavía. La 'manita' a la Real Sociedad B durante la primera parte sugirió su sustitución al descanso a la jornada siguiente.

Hasta la visita al Valladolid, Diallo sí completó los partidos contra Las Palmas, Andorra y Cádiz sin problema alguno al menos aparentemente. Hormigo volvió a cubrirle de inicio en la Copa del Rey, pero jugó la última media hora para que el sevillano probara de pivote.

Otras alternativas

Más allá de Hormigo, sobre todo si recibiera más de un partido de sanción, el Granada también contempla a Loïc Williams como alternativa para el lateral izquierdo pese a las dificultades que mostró para adaptarse a esa posición la temporada pasada. Por lo pronto asoma como una opción menos traumática que la de Sola con tal de no perderle en ataque y por las carencias defensivas que también mostró ahí recién llegado al equipo. Menos probable parece que Pacheta vuelva a tirar de Pere Haro, muy superado en Eibar y expulsado de forma inocente contra el Mirandés en Los Cármenes tras cometer un penalti.