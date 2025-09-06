Salvador Lax, certero en la validación de los goles y magnánimo con Bouldini

El árbitro | 8Salvador Lax, certero en la validación de los goles y magnánimo con Bouldini
El delantero pudo ver la roja en una infracción
Sábado, 6 de septiembre 2025, 23:42
El árbitro murciano Salvador Lax tuvo una actuación notable, aunque Pellicer se quejara de su tolerancia en algunas acciones de contacto. Para el Granada no ... hubo muchos motivos de queja.
Acertó en la validación tanto de los goles de los locales como de los visitantes, que luego corroboró el VAR. Situaciones límite para el fuera de juego, pero legales, como vieron bien sus asistentes en el campo.
Es cierto que fue algo permisivo en algunos lances para no romper el ritmo del encuentro. Tan tolerante que dejó en el campo a Bouldini en un choque con Dani Sánchez que para otros colegiados pudo ser roja. Le perdonó la amarilla a Hormigo en el tramo final.
