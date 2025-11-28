Ziganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»

Entrenador de la Cultural LeonesaZiganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»
Sala de prensa ·«Vendrá a por nosotros porque tiene mucha necesidad; ha mejorado muchísimo», reseña
Granada
Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:17
«Nadie esperaba ver al Granada en puestos de descenso, pero saldrá de ahí», expresó el entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ... antes de recibir a los rojiblancos este sábado. «Esta categoría tiene mucho nivel, con equipos con muchas aspiraciones; si nos hubiesen dicho que iríamos por encima, lo tomaríamos como una buena señal. Tuvo un inicio irregular, por decirlo de alguna manera, y ahora está muchísimo mejor aunque le cueste ganar porque no pierde y no por casualidad. Pudo ganar al Racing en su casa, y bien», apuntó.
«El Granada es un equipo reconocible, que sabe a lo que quiere jugar, con futbolistas de banda rapidísimos y con un aspecto condicional potentísimo y experiencia y calidad por dentro además de buena portería; tiene de todo, con jugadores muy desequilibrantes y agresivos. Está diseñado para pelear por el 'play off', como tantos otros», abundó Ziganda en sus elogios a los rojiblancos.
El entrenador de la Cultural espera un partido «durísimo». «Tendremos que correr mucho hacia atrás porque el Granada aprieta mucho, y nos tocará defender cerca de nuestro área aunque no nos guste si nos supera. Tendremos que pasar los momentos malos de forma organizada y controlar el juego aun sin balón. Vendrá a por nosotros porque tiene mucha necesidad», subrayó.
