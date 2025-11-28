Ziganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»

«Nadie esperaba ver al Granada en puestos de descenso, pero saldrá de ahí», expresó el entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ... antes de recibir a los rojiblancos este sábado. «Esta categoría tiene mucho nivel, con equipos con muchas aspiraciones; si nos hubiesen dicho que iríamos por encima, lo tomaríamos como una buena señal. Tuvo un inicio irregular, por decirlo de alguna manera, y ahora está muchísimo mejor aunque le cueste ganar porque no pierde y no por casualidad. Pudo ganar al Racing en su casa, y bien», apuntó.

«El Granada es un equipo reconocible, que sabe a lo que quiere jugar, con futbolistas de banda rapidísimos y con un aspecto condicional potentísimo y experiencia y calidad por dentro además de buena portería; tiene de todo, con jugadores muy desequilibrantes y agresivos. Está diseñado para pelear por el 'play off', como tantos otros», abundó Ziganda en sus elogios a los rojiblancos.

El entrenador de la Cultural espera un partido «durísimo». «Tendremos que correr mucho hacia atrás porque el Granada aprieta mucho, y nos tocará defender cerca de nuestro área aunque no nos guste si nos supera. Tendremos que pasar los momentos malos de forma organizada y controlar el juego aun sin balón. Vendrá a por nosotros porque tiene mucha necesidad», subrayó.