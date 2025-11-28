Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
'Cuco' Ziganda dirige un entrenamiento esta semana. Cultural Leonesa

Entrenador de la Cultural Leonesa

Ziganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»

Sala de prensa ·

«Vendrá a por nosotros porque tiene mucha necesidad; ha mejorado muchísimo», reseña

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 14:17

Comenta

«Nadie esperaba ver al Granada en puestos de descenso, pero saldrá de ahí», expresó el entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, ... antes de recibir a los rojiblancos este sábado. «Esta categoría tiene mucho nivel, con equipos con muchas aspiraciones; si nos hubiesen dicho que iríamos por encima, lo tomaríamos como una buena señal. Tuvo un inicio irregular, por decirlo de alguna manera, y ahora está muchísimo mejor aunque le cueste ganar porque no pierde y no por casualidad. Pudo ganar al Racing en su casa, y bien», apuntó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio en Málaga, era de Granada
  2. 2 Roba 8.000 euros del dormitorio del matrimonio de ancianos al que cuidaba en un pueblo de Granada
  3. 3 Arde la central de contadores de un bloque en Pinos Puente sin ningún contrato de luz
  4. 4 Piden cárcel para una concejal de Igualdad por pegar presuntamente a una mujer para tapar una agresión sexual
  5. 5 La pastelería y panadería 100% sin gluten que arrasa en Granada: «Todos los días agotamos los productos»
  6. 6 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  7. 7 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha
  8. 8

    Las 69 viviendas en el Camino de Ronda que empezarán a construirse en primavera
  9. 9 Santiago, Carretera de Málaga y Don Bosco, las próximas obras para Granada
  10. 10 Oferta de empleo de Amazon para su centro logístico de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Ziganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»

Ziganda: «Nadie esperaba ver al Granada CF en descenso pero saldrá de ahí»