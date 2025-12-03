Pacheta: «Los que jugarán tiene toda mi confianza; será un partido bonito»

Pacheta compareció este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF antes de viajar al día siguiente a Tenerife por ... la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Antes de abordar las distintas cuestiones de actualidad, el entrenador quiso mandar «un abrazo enorme» a las familias de los dos jóvenes de Huétor Santillán fallecidos en un accidente de tráfico este pasado domingo, «y especialmente a la de Ventura porque sabíamos su vinculación con el equipo». «Están sufriendo mucho y les enviamos todo nuestro cariño y nuestra fuerza en momentos tan complicados».

DISPONIBILIDAD: «Hongla no está todavía, parado sin entrenar, y tampoco viajarán Ander (Astralaga) ni Pedro (Alemañ) por molestias aunque creemos que estarán para el domingo. Sí lo harán Dominique, Flores, Iker García y Gael».

COPA: «A mí me gustan todas las competiciones oficiales, y me gusta jugar en las islas. Viajar en avión lo hace menos incómodo que el de Castellón. El equipo está bien, y jugarán muchos de los que no vienen haciéndolo habitualmente; tienen toda mi confianza, porque por eso están en este equipo, y estoy sumamente contento con ellos. Tenemos casos de jugadores que se enganchan en estos partidos y piden sitio también en Liga aunque parezca difícil entrar. Agradecemos al Tenerife que nos preste sus instalaciones al día siguiente».

DESCANSO DEL CEUTA: «No me siento perjudicado, qué va. El día que te toca, te toca. Unas veces beneficia y otras perjudica. No le doy importancia. Tenemos tiempo y material como para recuperarnos».

TENERIFE: «Este es un muy buen equipo; no pensemos que es de Primera RFEF. Lleva diez victorias en catorce partidos, y eso es muy difícil. Conozco a Álvaro (Cervera) y a varios de sus futbolistas, que son muy buenos. Tendremos problemas. Habrá que estar muy concentrados y meter el ritmo que nos interesa para hacerle el partido incómodo. Tenemos el mismo plan que en Liga. Le damos la misma importancia a todos los partidos, y este será muy bonito además al jugarse en un campo estupendo y me consta que con muy buena entrada, con buena temperatura. Lo vamos a disfrutar todos, pero será una batalla. Tienen una estructura defensiva buena para cerrar espacios y contragolpean muy bien; y si les dejas, te dominan desde la sencillez porque contactan rápido con los de arriba y descargan a banda, donde tiene jugadores rápidos y desequilibrantes».

PABLO SÁENZ: «No sé lo que hará fuera de nuestra dinámica pero probablemente sea de los más talentosos y desequilibrantes del equipo por balón parado, regate y 'timing' aunque Álex Sola esté jugando ahora en su posición. Confío en él. José (Arnaiz) estuvo sin jugar y ahora está muy bien».

HONGLA: «Esperemos que salga de su lesión y a partir de ahí veremos cómo está para jugar; le considero un futbolista más de la plantilla más allá de las molestias que le impiden entrenar. Imagino que le será duro no ir con su selección, pero en la vida hay que afrontar las consecuencias de las decisiones que se toman aunque sean negativas y seguir empujando. Todos tenemos suficientes motivos como para estar apesadumbrados, tristes o negativos, pero podemos estar positivos también si queremos; y ese es un mensaje para todo el mundo que mando siempre».

ÁRBITRO: «No sé si lo eligieron o si fue por sorteo, pero yo exijo el acierto a todo el mundo aunque cualquiera pueda equivocarse. La gran diferencia es que soy quien paga sus errores, como los de otros, al ser el entrenador. Tenemos suficientes medios y material como para que se acierte en muchas decisiones. No solicito ni pido el acierto; lo exijo. A partir de ahí, que atine».

JORGE PASCUAL: «Quizás no estuviera metiendo goles antes, peo ya estaba haciendo un trabajo estupendo. Y con su ilusión por el trabajo, es comprometido con los compañeros, el club y él mismo, con su actitud ante las dificultades y todo lo que va sucediendo, no era difícil prever que saldría bien. Ya le tuve en el Villarreal y sabía que podía crecer, y todavía tiene margen como para hacerlo mucho más. Tiene gol y mucha presencia y va a meter más, porque el equipo va a producir más y va a creer más en él por su dinámica, pero a cada entrenamiento ves cómo se esfuerza por hacer lo que le pides, y eso suele recibir premio. Otras veces te mojas con otros y no sale tan bien».

BOULDINI DE INICIO: «Ha entrenado muy poco con el grupo desde que vino por su tobillo y creo que no está preparado como para jugar de inicio, pero creo que lo hará. Vamos a ver hasta dónde llega. Y nunca sabré hasta dónde llega si lo pongo siempre al final. Arrancará, y hasta donde llegue, sea el minuto que sea; si ya aguanta el primer tiempo, será estupendo. Que trabaje. Tiene que ser un jugador importante para nosotros, aunque Jorge (Pascual) esté metiendo goles ahora; si tengo a otro, mejor. Tiene características que nos vienen muy bien para ciertos momentos porque no las tiene otro, y puedo jugar con los dos incluso. Me da alternativas, como José (Arnaiz) de mediapunta con su mentalidad de centrocampista incluso. Agradezco el fantástico trabajo de los servicios médicos para tener tanta disponibilidad».

¿A QUIÉNES TIENE GANAS DE VER?: «Tengo ganas de ver a Diego (Hormigo), a Flores, a Luca (Zidane), a Pablo (Sáenz)... al equipo en sí. Estoy muy contento con la manera en la que todos trabajan. Intento darles cariño a todos para que vean que no quiero hacerles daño».