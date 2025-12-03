Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta comparece en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF. J. I. C.
Entrenador del Granada CF

Pacheta: «Los que jugarán tiene toda mi confianza; será un partido bonito»

Sala de prensa ·

«Pienso que Bouldini no está preparado como para jugar de inicio, pero creo que lo hará; vamos a ver hasta dónde llega», desvela

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:28

Comenta

Pacheta compareció este miércoles en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada CF antes de viajar al día siguiente a Tenerife por ... la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Antes de abordar las distintas cuestiones de actualidad, el entrenador quiso mandar «un abrazo enorme» a las familias de los dos jóvenes de Huétor Santillán fallecidos en un accidente de tráfico este pasado domingo, «y especialmente a la de Ventura porque sabíamos su vinculación con el equipo». «Están sufriendo mucho y les enviamos todo nuestro cariño y nuestra fuerza en momentos tan complicados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  4. 4

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  7. 7 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote
  8. 8 Carrefour lanza un 3x2 en un aceite de oliva virgen extra premium de Coosur
  9. 9 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  10. 10 Motril llora a Ignacio Peláez, cura obrero y fundador de Proyecto Hombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Los que jugarán tiene toda mi confianza; será un partido bonito»

Pacheta: «Los que jugarán tiene toda mi confianza; será un partido bonito»