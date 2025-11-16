Pacheta: «Entendimos el partido al descanso y pudimos ganarlo»

Pacheta celebró el punto en Santander y sobre todo la enseñanza que espera que deje a sus futbolistas. «En la primera parte no estuvimos en ... el partido ni con balón siendo algo fundamental para encontrarnos ni en la presión, y si a eso le sumamos que no ganamos ni un duelo, demasiado fue que solo perdiéramos 2-0 al descanso. Entendimos el partido al descanso, nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer y pudimos ganarlo. Quizás el Racing bajó también mientras nosotros subíamos», describió el entrenador del Granada, encantado por «el fantástico ambiente de fútbol de verdad» que vivió en El Sardinero.

«Al descanso pedí energía porque es lo que nos hace grandes», sintetizó Pacheta. «En el primer tiempo, todos mis futbolistas pensaban que había más jugadores alrededor de los que tocaba; fue muy extraño, y tenemos que ver lo que pasó. Teníamos que llegar medio vivos al descanso para reaccionar y mantuvimos la calma para luego tocar dos o tres cosas muy claras. Rubén (Alcaraz) nos venía dando mucho, pero entendimos mejor los espacios y la salida de tres con el mediocentro y el mediapunta que enganchamos con José (Arnaiz) para estar más fluidos y a partir de ahí crecimos y estuvimos fantásticos aunque pudimos perder al final. Fuimos el equipo que queremos, vertical y al espacio buscando centros y remates, a un nivel muy alto por momentos», se congratuló.

«La actitud es buena siempre, pero a veces no nos encontramos o vemos las distancias muy largas y nos desorientamos sin apretar como queremos en la presión organizada. Sin balón ni presión, estábamos liquidados; teníamos que ser muy agresivos. La manera de sumar este punto tiene que reforzarnos; hay más positivo que negativo, y creo que este partido nos enseñará mucho aun sin haber perdido. Tenemos que aprender, sobre todo del primer tiempo», indicó el entrenador del Granada. «Los duelos no se negocian; pueden empatarse, pero no perderse. Y hay que ganarlos, porque hay miles», concretó.

«No nos sentimos incómodos en el toma y daca porque tenemos gente rápida y en buen momento, y así vamos a la pelea aunque también encajásemos mucho en los primeros partidos sobre todo. Estamos en una línea ascendente y estoy ilusionado con el futuro que nos viene», expresó Pacheta, a quien también alegró especialmente la parada de Ander Astralaga al final. «Viene de buena escuela en el uno para uno y se hace muy grande; no me extrañó», se encogió. También se deshizo en elogios hacia Sergio Ruiz al verse preguntado por él: «Es un reloj; todos los días da lo mismo. Es una garantía tenerle en el campo, en el vestuario y en casa, seguro. Es un hombre ordenado, trabajador y humilde, con muchas de las virtudes que yo pretendo en un ser humano. Y como jugador, tiene conducción, temple y juego».

Admiración por el Racing

Por último, y acerca del Racing, no tuvo «ninguna duda» de que su plan puede llevarle a Primera división. «Lo importante es que lo tiene, y es muy chulo. Puede encajar, pero cuando engancha los grandes futbolistas que tiene, mete miedo. Nosotros no tuvimos problemas en los desmarques salvo al final porque perseguimos, pero tiene muchos jugadores determinantes para esta categoría. Su modelo me parece muy atractivo. Es difícil encontrar el equipo que marque muchos goles y que no encaje; ese es campeón de Liga, y de Europa. La manta, con la que se te enfrían o los pies o la cabeza», empatizó.