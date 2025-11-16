Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta pide calma a sus futbolistas en El Sardinero. LaLiga

Entrenador del Granada

Pacheta: «Entendimos el partido al descanso y pudimos ganarlo»

Sala de prensa ·

«Demasiado que solo perdíamos 2-0 al descanso; no tuvimos balón ni presión, y no ganamos ni un duelo y eso que son innegociables», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025

Comenta

Pacheta celebró el punto en Santander y sobre todo la enseñanza que espera que deje a sus futbolistas. «En la primera parte no estuvimos en ... el partido ni con balón siendo algo fundamental para encontrarnos ni en la presión, y si a eso le sumamos que no ganamos ni un duelo, demasiado fue que solo perdiéramos 2-0 al descanso. Entendimos el partido al descanso, nos dimos cuenta de lo que teníamos que hacer y pudimos ganarlo. Quizás el Racing bajó también mientras nosotros subíamos», describió el entrenador del Granada, encantado por «el fantástico ambiente de fútbol de verdad» que vivió en El Sardinero.

