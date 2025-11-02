Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta dirige el entrenamiento de este domingo en la Ciudad Deportiva del Granada. José Miguel Baldomero

Entrenador del Granada

Pacheta: «La eliminación de la Copa hace aún más peligroso al Valladolid»

Sala de prensa ·

«Quienes jugaron contra el Roda me confirmaron que puedo tirar de ellos también en Liga», reconoce

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:17

Pacheta compareció este domingo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes de viajar hacia Valladolid. El entrenador abundó en distintas ... cuestiones de actualidad en torno al nuevo partido de Liga de su equipo este lunes tras compartir el pésame por el fallecimiento del delegado del equipo, Manolo Lucena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

