Pacheta: «La eliminación de la Copa hace aún más peligroso al Valladolid»

Entrenador del GranadaPacheta: «La eliminación de la Copa hace aún más peligroso al Valladolid»
Sala de prensa ·«Quienes jugaron contra el Roda me confirmaron que puedo tirar de ellos también en Liga», reconoce
Granada
Domingo, 2 de noviembre 2025, 13:17
Pacheta compareció este domingo en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Granada antes de viajar hacia Valladolid. El entrenador abundó en distintas ... cuestiones de actualidad en torno al nuevo partido de Liga de su equipo este lunes tras compartir el pésame por el fallecimiento del delegado del equipo, Manolo Lucena.
PADRE DE LUCENA: «Le mandamos un abrazo enorme. También a Sergio, que tuvo la pérdida de otro familiar muy cercano. Todo nuestro ánimo en momentos tan duros de la vida».
DISPONIBILIDAD: «Ander tiene una molestia en un tobillo pero irá convocado, como Iker. Martin viajará porque sigue siendo uno más y no voy a hablar más de este tema. De los demás recreativistas, no irá ninguno porque tenían pocas posibilidades de jugar pese a que podrían hacerlo. Ya tenemos suficientes alternativas».
VALLADOLID: «La eliminación de la Copa lo hace más peligroso. Fue superior a casi todos sus rivales. Es un equipo muy vertical y con mucha energía, que te aprieta y no deja estar en paz nunca. Será un partido complicado en un campo, Zorrilla, que aprieta mucho. Lo viví lleno, con el maravilloso día del ascenso en el que también pudimos acabar terceros. Es un equipo muy peligroso, con jugadores muy poderosos por fuera, delanteros muy buenos y centrocampistas con 'piernas'. Es un equipo muy completo, alegre en la presión y en el juego. Tendremos que estar muy atentos».
CLAVES EN ZORRILLA: «Tenemos que ir a hacer el partido que venimos haciendo últimamente: un partido muy serio. Si nos metemos en el partido rápido, muchísimo mejor. No sé cómo estará el campo después de la eliminación copera, no sé cuál va a ser la reacción de Zorrilla, pero nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido».
FORTALEZA FUERA Y MOTIVACIÓN: «Venimos entrenando muy bien, y el partido de Copa nos tiene que sentar bien al jugar quienes no venían haciéndolo, y tenemos que ir a ganar. Cada vez estamos mejor y sentimos más confianza. Estamos siendo muy, muy sólidos, y eso era muy importante viniendo de donde veníamos; y ahora tenemos que intentar ser un poco más eficaces y precisos en ataque. Seguiremos creciendo. Estamos muy motivados».
PASCUAL TRAS ESTRENARSE: «Es el '9' que más viene jugando y nos gusta porque nos hace jugar muy bien y es poderosos y bueno técnicamente, con buen golpeo y buen juego aéreo, a falta de ir metiendo goles. Vamos a ver si va rompiendo su racha, pero es un jugador importante para nosotros».
REBELIÓN DE LOS SUPLENTES: «Que repitamos 'once' varias semanas nos da la información de que funciona bien pero también porque los que no juegan están apretando; que no haya duda. Quienes jugaron en Copa lo hicieron prácticamente todos con la concentración que se les exigía, y ese es el camino. Estoy más seguro aún de que están preparados si tengo que tirar de ellos. Me confirmaron que, efectivamente, lo que pasa en los entrenamientos no es casualidad. Muchos de ellos jugaron muy bien y quieren seguir jugando».
BOULDINI: «Los plazos de su recuperación están siendo buenos y la semana que viene podría empezar a ir haciendo alguna cosita sobre el campo. Después, ya veremos si admite ese proceso para pasar a hacerlo con el grupo. Del pesimismo inicial, valorando incluso la posibilidad de una operación, parece que está evolucionando muy bien».
