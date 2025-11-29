Ziganda: «El Granada CF se agarra a los partidos como sea»

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, sostuvo que «el empate habría sido lo más justo por merecimientos» tras perder con el ... Granada. «Merecimos más. Fue una pena encajar a balón parado, por muy incómodos que estuviéramos, pero acabamos mejor el primer tiempo y creo que el segundo sí fue más nuestro, con más llegadas y centros que no pudimos finalizar por milímetros», lamentó.

«Es verdad que el Granada no está bien posicionado en la tabla, pero desde los primeros minutos se vio el tipo de equipo que es: muy poderoso físicamente, de primer nivel. Nos costó mucho entrar y coger nuestra línea, un poco atosigados con balón ante su presión, aunque no tuvieran ocasiones claras», reconoció Ziganda.

«Equipos como el Granada se agarran a los partidos como sea para sacarlos adelante, parando el juego si hacía falta por muy buenos que sean sus futbolistas; y tenemos que aprender que esta categoría es durísima, muy larga y exigente. Les está costando ganar y si tienen que hacerlo en un saque de esquina o corriendo como corren, lo hacen. No basta con jugar bien, hay que competir», reseñó el entrenador de la Cultural como enseñanza para sus propios futbolistas. «Nosotros también lo hacemos, levantándonos, aunque perdamos. Nos faltó acierto, pero ya estaremos más precisos», añadió.