José Ángel 'Cuco' Ziganda atiende al partido. Cultural Leonesa
Entrenador de la Cultural Leonesa

Ziganda: «El Granada CF se agarra a los partidos como sea»

Sala de prensa ·

«Si le hacía falta parar el juego, por muy buenos que sean sus futbolistas, lo hacía», reseña

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:09

Comenta

El entrenador de la Cultural Leonesa, José Ángel 'Cuco' Ziganda, sostuvo que «el empate habría sido lo más justo por merecimientos» tras perder con el ... Granada. «Merecimos más. Fue una pena encajar a balón parado, por muy incómodos que estuviéramos, pero acabamos mejor el primer tiempo y creo que el segundo sí fue más nuestro, con más llegadas y centros que no pudimos finalizar por milímetros», lamentó.

