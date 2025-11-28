Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta sonríe durante un entrenamiento anterior. Ariel C. Rojas

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «El mensaje se nos agotará cuando seamos peores que los rivales»

«Nos está costando ganar, sí, pero me preocuparía mucho más que el equipo no fuera por sensaciones», defiende

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 11:32

Pacheta compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Granada CF antes de viajar a León. El entrenador confirmó la convocatoria de ... Moha Bouldini y la baja de Martin Hongla entre otras cuestiones de actualidad.

