Pacheta: «El mensaje se nos agotará cuando seamos peores que los rivales»

Pacheta compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva del Granada CF antes de viajar a León. El entrenador confirmó la convocatoria de ... Moha Bouldini y la baja de Martin Hongla entre otras cuestiones de actualidad.

DISPONIBILIDAD: «El único que no viaja es Hongla, que sigue tocado con molestias en una rodilla pero esperamos que esté disponible pronto. Bouldini sí, aunque va muy justo, pero está como para ir convocado».

ERROR ARBITRAL: «No me extraña; lo tenía claro. Me sentía perjudicado desde el principio y ahora, con más claridad. Si quien protesta tiene premio... yo lo hice una vez, o un par, pero con datos y razón, y no lo tuve. Cuando nos perjudiquen, lo diré; soy muy crítico con el arbitraje y lo hablo con ellos».

BOULDINI: «Tenemos que ir despacito con él para que no vuelva a recaer. Nos da una alternativa estupenda como 'nueve' fuerte y con juego aéreo y de espaldas. Es un jugador muy interesante que nos hace mejores».

CULTURAL LEONESA: «Es un equipo que a día de hoy está mejor que nosotros y le tenemos un respeto absoluto. Hace muchas cosas bien, tanto en defensa como en ataque; todo le parece muy fácil, y eso es lo difícil en el fútbol. Firma jugadores para su modelo 'Aspire' y lo hace muy bien, con seguridad defensiva y ataque sencillo ahora con el 'Cuco'. Su banda derecho anda francamente bien. Tendremos que estar preparados para una batalla muy interesante. Tiene mucha presencia en el área sin desmontarse. Tiene muchas virtudes».

REINO DE LEÓN: «La Cultural sacó partidos tremendos fuera de casa, con goleadas incluso. Allí les está costando un poco más, pero tenemos que tener cuidado. Tiene muchos futbolistas que me gustan, y tres de ellos pasaron por mis manos: el portero, el lateral derecho y el delantero. Y cinco son muy jóvenes».

LATERAL DERECHO: «Oscar lo estaba haciendo estupendo de central, y Loïc también ahora. A Pau le toca esperar. Tenemos dudas en un par de puestos todavía y tenemos que decidir; esa es una. Cuesta entrar cuando un equipo va bien».

PORTERÍA: «Esta semana veremos a los dos por la Copa, porque ambos están para jugar y muy bien. Tengo un lío en la portería y lo desvelaremos el día del partido».

SIN VICTORIAS: «El mensaje se agotará en el momento en que seamos mucho peores que los rivales, pero no ha pasado en los doce últimos prácticamente aunque no ganásemos o perdiéramos alguno. Nos está costando ganar, sí, pero me preocuparía mucho más que el equipo no fuera por sensaciones. El rival juega también y tenemos que saber quiénes somos y hacia dónde vamos, y eso lo tenemos muy claro. Cada vez hacemos más cosas bien aunque no estemos cogiendo premio».

BALÓN PARADO DEFENSIVO: «Somos sensibles con ello y lo estuvimos trabajando, pero es que venimos de enfrentarnos a dos rivales que rematan a todos los equipos. Podemos hacer más cosas por evitar esos goles, pero no fueron por errores nuestros. Yo era rematador, y la clave está siempre en el lanzador; si es bueno, se hace muy difícil de defender porque muchas veces se convierte en una lotería. A veces se arregla cuando menos se trabaja; es muy caprichoso y curioso».