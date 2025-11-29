Pacheta: «Tenemos que acostumbrarnos a ganar con este modelo»

Pacheta celebró la victoria del Granada en León con más ahínco por lo que pueda significar que por lo que vio sobre el terreno de ... juego. «Me voy muy contento, sobre todo por la gente que vino porque me están tratando mejor de lo que merezco, pero aún tenemos que arreglar cosas para que no sea engañosa», matizó. «Tiene que ser un golpe de efecto para que nos demos cuenta de que podemos acostumbrarnos a ganar con este modelo. Y en Tenerife, por la Copa del Rey, tenemos que volver a hacerlo», pidió a sus futbolistas de cara al duelo del jueves.

«Esto va de ganar, y tenemos que recuperar esa dinámica, aunque las sensaciones estuvieran siendo buenas y cada vez tengamos más futbolistas que pueden jugar como titulares porque están aportando mucho después de un tiempo jugando con los mismos», reflexionó el entrenador del Granada. «Dejar la portería a cero supone mucho para nosotros. Ander (Astralaga) y los defensas estuvieron muy bien, aunque aún tenemos que ajustar algunas distancias que todavía no entendemos», se congratuló, no sin el 'pero'.

«Creo que entramos al partido bien, y que jugamos un primer tiempo de buen nivel con balón, pero no generamos demasiadas ocasiones de gol pese a llegar mucho por fuera. Tuvimos fortuna en la acción a balón parado, pero nos costó cuando la Cultural Leonesa tuvo su arreón; sabíamos de sus virtudes y nos creó muchas dificultades», reseñó Pacheta, que tuvo que «analizar muy bien al rival para saber cómo hacerle daño».

50 puntos

«Mi primer objetivo pasa por los 50 puntos; los demás parten de ahí, pero si no llegamos, estaremos jodidos. Todo el que quiera optar a otras cotas tienen que ir a eso», recordó el entrenador por la permanencia al verse preguntado por las propias aspiraciones de la Cultural Leonesa. «Este club lleva ya años mascando un proyecto para los que firma futbolistas en concreto. Lo hace todo fácil, y 'Cuco' simplifica lo más difícil que hay. Veo muchas posibilidades de que crezca, con jugadores tan jóvenes. Si a estos proyectos se les exige demasiado pronto, pueden tener problemas; pero este tiene muy buena pinta», elogió. «Nosotros venimos del peor arranque de la historia, pero nadie se volvió contra mí y seguimos creyendo en lo que veníamos trabajando; y ahora estamos mejor», concluyó.