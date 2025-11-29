Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta sigue el partido desde la banda bajo la lluvia. Granada CF - Pepe Villoslada

Entrenador del Granada CF

Pacheta: «Tenemos que acostumbrarnos a ganar con este modelo»

Sala de prensa ·

«Me voy muy contento con la victoria pero aún tenemos que arreglar cosas para que no sea engañosa», matiza

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:44

Comenta

Pacheta celebró la victoria del Granada en León con más ahínco por lo que pueda significar que por lo que vio sobre el terreno de ... juego. «Me voy muy contento, sobre todo por la gente que vino porque me están tratando mejor de lo que merezco, pero aún tenemos que arreglar cosas para que no sea engañosa», matizó. «Tiene que ser un golpe de efecto para que nos demos cuenta de que podemos acostumbrarnos a ganar con este modelo. Y en Tenerife, por la Copa del Rey, tenemos que volver a hacerlo», pidió a sus futbolistas de cara al duelo del jueves.

