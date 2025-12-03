Cervera: «El Granada CF juega muy bien a fútbol aunque no tenga los resultados que quisiera»

Álvaro Cervera conversa con uno de sus ayudantes durante el último entrenamiento de su equipo.

José Ignacio Cejudo Granada Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, alabó al Granada como a «un equipo de superior categoría y que juega muy bien a futbol aunque no ... tenga los resultados que quisiera». «Tiene una de las mejores plantillas de Segunda división bajo mi punto de vista y si tiene el día, y está ágil, nos pondrá en un problema porque nos hará correr mucho. Intentaremos hacerle daño con nuestras armas. Casi todos sus jugadores tienen pasado en Primera y su juego es difícil de parar», abundó en sus elogios. «Será un partido difícil para todos. Habrá que tener paciencia y evitar que se ponga por delante», avisó.

Noticia relacionada Pacheta: «Los que jugarán tienen toda mi confianza; será un partido bonito» «Nosotros queremos pasar, aunque sabemos que tenemos la Liga ahí con dos partidos muy importantes fuera de casa antes del parón de Navidad. Eso sí, prefiero ascender a ganar la Copa; así de claro», sostuvo Cervera sobre la realidad del Tenerife en Primera RFEF. El entrenador arrastra además varias bajas; la última de ellas, la del veterano zaguero Álvaro González. «Solamente tenemos dos centrales puros, sin alternativa, más allá de Trilla del 'B' que puede jugar también de lateral. Habrá cambios en casi todas las demás posiciones para no cansar más a los futbolistas que vienen jugando habitualmente», confirmó, así como la rotación en la portería con Gabriel De Vuyst.

