Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álvaro Cervera conversa con uno de sus ayudantes durante el último entrenamiento de su equipo. CD Tenerife
Entrenador del Tenerife

Cervera: «El Granada CF juega muy bien a fútbol aunque no tenga los resultados que quisiera»

Sala de prensa ·

«Prefiero ascender a ganar la Copa, pero queremos pasar», matiza el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 14:27

Comenta

El entrenador del Tenerife, Álvaro Cervera, alabó al Granada como a «un equipo de superior categoría y que juega muy bien a futbol aunque no ... tenga los resultados que quisiera». «Tiene una de las mejores plantillas de Segunda división bajo mi punto de vista y si tiene el día, y está ágil, nos pondrá en un problema porque nos hará correr mucho. Intentaremos hacerle daño con nuestras armas. Casi todos sus jugadores tienen pasado en Primera y su juego es difícil de parar», abundó en sus elogios. «Será un partido difícil para todos. Habrá que tener paciencia y evitar que se ponga por delante», avisó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 Un guardia civil y una cabo de la base aérea de Armilla salvan a una persona de atragantarse
  6. 6 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  7. 7

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  8. 8 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  9. 9 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  10. 10 Un preso amenaza y hiere a tres funcionarios en la prisión de Albolote

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cervera: «El Granada CF juega muy bien a fútbol aunque no tenga los resultados que quisiera»

Cervera: «El Granada CF juega muy bien a fútbol aunque no tenga los resultados que quisiera»