Rubén Alcaraz despeja el balón. LOF

Granada CF

Rubén Alcaraz, el 'cazarrecompensas' que se gana los galones

El catalán se consolida en el centro del campo de un equipo que necesitaba empaque para no partirse durante los encuentros

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:46

Siete futbolistas del once inicial del Granada en Huesca no pasan de los 24 años. Dos más mayores –Sola y Luca Zidane– no llegan a ... los 28. Solo un par en la alineación supera la treintena: Sergio Ruiz, con 31, capitán del equipo, que afronta su cuarta temporada en el club; y Rubén Alcaraz, con 34, el futbolista al que pocos esperaban. Una especie de veterano 'cazarrecompensas' que se ha ganado los galones.

