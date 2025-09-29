Rubén Alcaraz, el 'cazarrecompensas' que se gana los galones

Siete futbolistas del once inicial del Granada en Huesca no pasan de los 24 años. Dos más mayores –Sola y Luca Zidane– no llegan a ... los 28. Solo un par en la alineación supera la treintena: Sergio Ruiz, con 31, capitán del equipo, que afronta su cuarta temporada en el club; y Rubén Alcaraz, con 34, el futbolista al que pocos esperaban. Una especie de veterano 'cazarrecompensas' que se ha ganado los galones.

El catalán fue el último fichaje de los rojiblancos y el más veterano de todos ellos, llegado con el mercado cerrado al ser agente libre, después de que le rescindiera el Cádiz. Apareció tras chafarse la posibilidad de la incorporación al plantel rojiblanco de Álvaro Aguado. Desde que es titular, el Granada no conoce la derrota.

Con sencillez, con la impresión de que todavía puede dar más de sí, Alcaraz se consolida en el centro del campo de una escuadra que necesitaba empaque para no partirse durante los encuentros. Desde su debut, en Málaga, en el primer empate del Granada en la campaña, mostró su oficio para ajustar las líneas y evitar complicaciones, regulando la dureza si las situaciones lo requieren. Al siguiente encuentro, con el Leganés en Los Cármenes, Pacheta le llegó a emplear como libre en una defensa con tres atrás, pero al catalán se le percibió algo confuso fuera de su radio de acción habitual. La película cambió en Burgos cuando se vio en el eje, escoltado por Hongla y Alemañ. Ya dejó señales de su espíritu competitivo, pero fue en Huesca donde ya se le percibió más sólido, con un Sergio Ruiz más metódico que Hongla.

El que nadie esperaba se ha convertido en indiscutible, un mentor para tanto chico joven que a veces necesitan aprender lecciones del otro fútbol. De momento, Rubén Alcaraz ha resultado un acierto en una dinámica en la que los veteranos están aportando menos de lo esperable por ahora, con dos ejemplos claros en José Arnaiz y Manu Trigueros.