Rubén Alcaraz aparece como opción del Granada CF, según ha podido saber IDEAL. El centrocampista catalán, de 34 años, rescindió su contrato con el Cádiz ... hace unos días, cuando todavía le restaba una temporada de amarilla, por lo que se encuentra como agente libre, y los contactos están en marcha.

Alcaraz coincidió en Valladolid con Pacheta, durante la primera vuelta de la temporada 2021/22, para luego marcharse al conjunto amarillo. En tierras pucelanas compartió vestuario con Álvaro Aguado, cuya llegada a la escuadra rojiblanca horizontal se truncó en las últimas horas, lo que activó la alternativa que supone Alcaraz.

El barcelonés es un futbolista para la medular, pero de distinto perfil al de Aguado. Alcaraz es un jugador más aguerrido y aplicado tácticamente, con buen disparo lejano y balón parado.

Comenzó en equipos como la Gramanet y el Prat, antes de fichar por el Girona, en Segunda división, con el que logró el ascenso a Primera en la temporada 2016/17.

De ahí bajó un peldaño para incorporarse al Almería, donde mostró una gran faceta goleadoras. 41 partidos jugados, 39 de titular y nueve dianas.

Se sumó entonces a las filas del Valladolid, club en el que militó por cuatro campañas, tres en la máxima categoría y la última en Segunda, en la que fue dirigido por Pacheta. Curiosamente, con él no fue indiscutible, con catorce partidos y solo cinco de ellos desde el comienzo. En el mercado de invierno se fue al Cádiz, que estaba en Primera, al que ayudó a salvación. Hizo lo propio el siguiente ejercicio, pero no el tercero en la 'tacita de plata', aunque su protagonismo en las alineaciones no decayó.

La temporada pasada, volvió a jugar mucho, con 29 encuentros, 25 de inicio, pero el Cádiz no logró sus objetivos y se vio afectado por el proceso de rejuvenecimiento emprendido por los amarillos en este periodo estival, en el que también han sacado a otros futbolistas como San Emeterio o Escalante.