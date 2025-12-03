Las rojiblancas Keefe, Manoly, Hirao y Vera concluyen la concentración con sus selecciones

Sonya Keefe, Manoly Baquerizo, Chika Hirao y Vera Molina, futbolistas del Granada femenino, concluyeron la concentración con sus respectivas selecciones antes de regresar a la ... dinámica nazarí para preparar el próximo partido ante el Deportivo en Riazor (sábado 6 a las 12 horas).

En el caso de la delantera chilena, Keefe fue de la partida en el primer compromiso de esta ventana, donde su país cayó por 3-1 ante Perú, con la '9' rojiblanca disputando 68 minutos. En el segundo partido, en tierras chilenas ante Paraguay, jugó los 90' en el triunfo de su selección por 1-0.

Manoly Baquerizo fue titular en el primer duelo de esta ventana FIFA de Ecuador ante Venezuela (0-0), frente a la que disputó 64 minutos. En el segundo compromiso, frente a Uruguay (0-0), también inició el choque, en el que jugó el partido completo.

La guardameta japonesa Chika Hirao fue suplente en los dos duelos que disputó su selección ante Canadá. El primero de ellos, sin minutos, un triunfo contundente por 3-0 en el Peace Stadium de Nagasaki; el segundo, otra victoria, en este caso, por 1-0, donde la rojiblanca jugó 79 minutos en el Estadio de Atletismo de Nagasaki.

Por último, la granadina Vera Molina participó en la Ronda 1 del Europeo sub 17, celebrada en Portugal. Fue de la partida en las victorias ante Bulgaria (6-1) y Hungría (2-0); en esta última abrió la lata en los primeros instantes del partido. El combinado español firmó pleno de triunfos tras ganar a Portugal (0-2), con titularidad y 90 minutos para Vera. España sub 17 disputará próximamente la Ronda 2 de clasificación.