Rodelas: «Somos el Granada, tenemos que ascender y hay que tenerlo claro desde ya»

Sergio Rodelas, joven canterano del Granada, se ha convertido durante estos días en 'profesor' de algunos chavales que sueñan con ser como él y vestir ... algún día la camiseta rojiblanca del primer equipo. El futbolista, de 20 años, se encuentra inmerso en la celebración de su campus de fútbol, en su primera edición, que tiene lugar en la Ciudad Deportiva Diputación de Armilla.

Antes de arrancar su segunda jornada, el extremo alhendinense atendió brevemente a IDEAL. «¿Expectativas? Somos el Granada, tenemos que ascender y hay que tenerlo claro desde ya», declaró con determinación sobre la nueva temporada.

Rodelas se prepara en una instalación deportiva de la capital para llegar en las mejores condiciones físicas al arranque de la preparación con los nazaríes, a partir del 10 de julio. «Tenemos que seguir con el mismo objetivo. Empezamos de cero, pero con el mismo reto. A tope para empezar», apuntó sobre lo que está por venir.

En referencia a Pacheta, expresó: «Hablé con el míster y me transmitió la confianza que ya tenía por su parte. Me dijo que siguiera trabajando como lo estaba haciendo y que el cuerpo técnico cree en mí, que así llegará todo». Rodelas solo participó en el tramo final del primer partido del técnico burgalés al frente del equipo, poco más de once minutos en el triunfo por 2-3 con el Deportivo de La Coruña. Después, estuvo inédito tanto en el choque con el Castellón como en el de Santander ante el Racing Club.

Su debut con los 'mayores' llegó durante los últimos coletazos del conjunto en Primera división, de la mano de José Ramón Sandoval. Parecía que tendría una plaza estable la siguiente campaña con el 'A', pero aunque completó la pretemporada con el técnico Guille Abascal, el sevillano contó poco con él al principio y tuvo que regresar al Recreativo Granada, filial rojiblanco. La llegada de Fran Escribá cambió su porvenir, aunque al preparador valenciano tardó en darle protagonismo en el campo. Al principio, lo empleó como revulsivo, pero a fuerza de buenas actuaciones aumentó su apuesta por él hasta convertirlo en titular como extremo izquierdo.

La lesión

Su trayectoria se frenó el 17 de diciembre, en el partido con el Cartagena en Los Cármenes, justo unos minutos después de festejar su primer gol con el Granada. Fue por una lesión muscular, una rotura en el isquiosural de la pierna derecha. La previsión, aunque no se hizo oficial, es que estaría unos tres meses fuera de combate, pero acortó plazos y volvió con el grupo antes de tiempo. Sin embargo, le costó mucho encontrar su mejor versión después. Aún algo dolorido, le faltaba esa chispa previa al incidente, básica en su juego, lo que que fue minando su moral en los momentos en los que volvió a participar.

Así acabó el curso y ahora, además de procurar estar en forma, intenta seguir el tratamiento de fisioterapia necesario para que el malestar quede atrás. «Cuando me lesioné, me costó mucho volver. Ni yo mismo me sentía bien al principio. Ahora, en el verano, me estoy machacando para llegar lo mejor posible a la pretemporada y recuperar el nivel previo a la lesión», describió.

Rodelas es consciente de que todo indica que habrá un rejuvenecimiento de la plantilla. «La gente joven, que no está tan consolidada, llega con hambre y ganas. Al final, Pacheta quiere transmitir esto. Quiere ir a por los partidos al máximo. Quien venga a sumar y apoyar, nos vendrá bien», concedió.

En estos días, le acompaña un buen amigo: Mario Domínguez, delantero granadino del Valencia. Preguntado por si podría venir al Granada, fue franco: «Ojalá se viniera, no estaría mal. Ha venido un compañero suyo (Alemañ) y él estaría perfecto aquí. Además, es de la casa y sería un orgullo».

Sobre el campus en sí, se mostró deseoso de que funcione. «La verdad es que tenía ganas de empezar con los niños, es un reto ilusionante. Estar con ellos una semana y enseñarles técnicas me llena de gratitud y satisfacción», resaltó.

«Los primeros días serán clases de tecnificación, sobre todo individuales, para trabajar aspectos como la pierna 'mala' y fundamentos tácticos de mejora. El último día, disputarán unos partidos conmigo, con reglas como si fuera la 'Kings League', para que disfruten conmigo», abundó.

Más de 90 niños y niñas han convertido el campus en un éxito. «No me lo esperaba. Es un orgullo ver a tantos chavales de Granada apuntarse. Me pone más feliz aún jugar aquí y ser un ejemplo para ellos. Queremos consolidarlos».