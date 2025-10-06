El CD Roda, un club para la Copa sin escudo y hermanado con el Villarreal

No hay que confundir al CD Roda con La Roda CF. El rival del Granada en la primera ronda de la Copa del Rey es ... el primero, ubicado en el municipio castellonense de Villarreal, sin rastro alguno de miguelitos –el dulce más típico de la localidad manchega–.

Más de un malentendido generó entre la afición el emparejamiento de los rojiblancos con el Roda, conjunto con idéntico nombre al del albaceteño que ya eliminó a los nazaríes en un 'play off' de ascenso a Segunda B en Los Cármenes en la temporada 03/04. Por tanto, no hay lugar para viejos fantasmas con el otro equipo 'groguet' del pueblo que acoge al 'submarino amarillo'.

Con más de medio siglo de historia, el Roda juega un papel fundamental en el desarrollo de jóvenes promesas del Villarreal. Fue fundado por Pepe Roda, fotógrafo que impulsó el club para que sus hijos pudiesen formarse en el deporte rey.

El proyecto creció de tal manera que se acabó convirtiendo en una de las canteras más prolíficas de toda la provincia tras quedar hermanado en 2006 con el club principal, lo que le permitió integrarse en su estructura deportiva, pero manteniendo en todo momento su independencia federativa.

Actualmente, todos sus equipos actúan de local en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, recinto que a priori acogería el duelo frente al Granada si no se opta por otro estadio de mayor capacidad. El Roda milita en Tercera RFEF y, como anécdota, no tiene escudo como tal. Sus jugadores lucen en el pecho las letras que bautizan al proyecto.