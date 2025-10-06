Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El primer equipo del Roda celebra un gol la pasada campaña. CD RODA
Rival del Granada

El CD Roda, un club para la Copa sin escudo y hermanado con el Villarreal

El Granada disputa la primera ronda del torneo del 'KO' ante un equipo que genera confusión con el manchego de idéntico nombre y que le 'birló' un ascenso hace dos décadas

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 6 de octubre 2025, 17:37

No hay que confundir al CD Roda con La Roda CF. El rival del Granada en la primera ronda de la Copa del Rey es ... el primero, ubicado en el municipio castellonense de Villarreal, sin rastro alguno de miguelitos –el dulce más típico de la localidad manchega–.

