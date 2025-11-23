Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ambos conjuntos, con la pancarta del 25N. J. M. B.

Granada CF

Rivalidad desde el respeto en las gradas y primer mosaico del curso

Ambiente de fútbol fantástico en Los Cármenes pese al frío

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:23

Comenta

El derbi deparó un ambiente de fútbol fantástico en Los Cármenes pese al frío, con rivalidad desde el respeto en las gradas. La afición del ... Córdoba respetó el himno local antes de entonar el suyo propio, y el estadio lució rojiblanco durante el himno con el primer mosaico de la temporada. Antes del partido, los futbolistas de ambos equipos se mezclaron para una fotografía conjunta por el 25N contra la violencia sobre la mujer; este año, frente a la vicaria en concreto.

