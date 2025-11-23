Rivalidad desde el respeto en las gradas y primer mosaico del curso

Granada CFRivalidad desde el respeto en las gradas y primer mosaico del curso
Ambiente de fútbol fantástico en Los Cármenes pese al frío
Granada
Domingo, 23 de noviembre 2025, 00:23
El derbi deparó un ambiente de fútbol fantástico en Los Cármenes pese al frío, con rivalidad desde el respeto en las gradas. La afición del ... Córdoba respetó el himno local antes de entonar el suyo propio, y el estadio lució rojiblanco durante el himno con el primer mosaico de la temporada. Antes del partido, los futbolistas de ambos equipos se mezclaron para una fotografía conjunta por el 25N contra la violencia sobre la mujer; este año, frente a la vicaria en concreto.
