Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Loïc Williams desplaza un balón en largo durante el trofeo Ciudad de Granada. José Miguel Baldomero

Rivales del Granada en Segunda

Otros tres equipos afrontan la Liga con cuatro amistosos en verano

Como los rojiblancos, tampoco el Mirandés, el Burgos ni la Real Sociedad B jugaron más encuentros de preparación

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:23

Como el Granada, otros tres equipos afrontan el comienzo del campeonato en Segunda división desde este viernes con cuatro amistosos –retransmitidos al menos– en toda ... la pretemporada. Tampoco el Mirandés, el Burgos ni la recién ascendida Real Sociedad B jugaron más encuentros de preparación durante el verano. Los jabatos, de hecho, tampoco ganaron ninguno pese a quedarse a una prórroga del ascenso a Primera por la vía del 'play off' ante el Oviedo el curso pasado, ahora con Fran Justo como entrenador tras la marcha de Alessio Lisci a Osasuna; sí vencieron uno como mínimo todos los demás, al acumular hasta ocho el descendido Leganés con el exrojiblanco Paco López al frente al igual que el Cádiz y el Castellón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  2. 2

    Roban en un minuto jamones valorados en 1.000 euros en un secadero de Padul
  3. 3 Aparece una medusa gigante en la orilla de la playa de Salobreña
  4. 4

    Un coche ardiendo provoca grandes atascos en la autovía de la Costa
  5. 5

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  6. 6 El pueblo de Granada que celebra una fiesta en homenaje a la pipirrana
  7. 7 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  8. 8 Los 10 mejores vuelos directos de última hora desde Granada
  9. 9

    El Granada baraja la salida de Pablo Insua
  10. 10

    «Cuando se entra en un golpe de calor los síntomas se vuelven más escandalosos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Otros tres equipos afrontan la Liga con cuatro amistosos en verano

Otros tres equipos afrontan la Liga con cuatro amistosos en verano