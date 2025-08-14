Otros tres equipos afrontan la Liga con cuatro amistosos en verano

Como el Granada, otros tres equipos afrontan el comienzo del campeonato en Segunda división desde este viernes con cuatro amistosos –retransmitidos al menos– en toda ... la pretemporada. Tampoco el Mirandés, el Burgos ni la recién ascendida Real Sociedad B jugaron más encuentros de preparación durante el verano. Los jabatos, de hecho, tampoco ganaron ninguno pese a quedarse a una prórroga del ascenso a Primera por la vía del 'play off' ante el Oviedo el curso pasado, ahora con Fran Justo como entrenador tras la marcha de Alessio Lisci a Osasuna; sí vencieron uno como mínimo todos los demás, al acumular hasta ocho el descendido Leganés con el exrojiblanco Paco López al frente al igual que el Cádiz y el Castellón.

El Mirandés, en permanente reconstrucción una temporada más, perdió por la mínima su primer partido amistoso del verano con el Bilbao Athletic. Siguió sin marcar pero concediendo un gol más a cada duelo en sus derrotas con el Zaragoza y con Osasuna para reencuentro con Lisci, y ya lo hizo al fin el pasado sábado para amarrar un empate con la Real Sociedad B gracias a una diana del canterano Markel Martínez. El Burgos alternó victorias con la portería a cero frente a Barakaldo y Eibar con empates ante Cultural Leonesa –también sin encajar– y Valladolid; y la Real Sociedad B, por su parte, empezó con dos goleadas por 4-1 y 3-0 sobre Osasuna Promesas y Unionistas para luego empatar sin tantos y a uno con el Stade Rennais y el propio Mirandés.

Un amistoso más que el Granada jugaron dos recién descendidos como Las Palmas y Valladolid así como Málaga, Córdoba, Zaragoza y Ceuta. Los amarillos no ganaron hasta el quinto, contra el vecino Tenerife, tras empatar a cero con el Orlando Pirates al que más tarde se medirían los rojiblancos y perder con el Brighton, el Cádiz y el propio Tenerife en un primer duelo por penaltis tras firmar tablas durante el tiempo de juego reglamentario. Los pucelanos, por su parte, se repusieron de una derrota inicial con el Pafos gracias a dos triunfos consecutivos ante Colo-Colo para luego caer goleados por el Bristol City y empatar con el Burgos.

Arrancará de dulce la temporada el Málaga, que ganó su Trofeo Costa del Sol al Betis pese a que venía de perder por tres goles con el Oxford United tras empatar sin goles con el Al-Wakrah después de haber ganado sus dos primeros partidos al Almería y al Antequera, este último por una 'manita'. Otro vecino como el Córdoba se las prometía muy felices también al vencer al Ittihad Tanger en su estreno pero luego cayó ante el Betis y su filial incluso, con otro tropiezo frente al Al-Arabi Doha de por medio, para luego ceder en la tanda del Carranza que forzó durante la recta final. A más fue el Ceuta, que pasó de perder incluso goleado por el Uniao de Leiria y por el Juventud Torremolinos para luego tumbar al Al-Wakrah, al Cádiz y al Sevilla Atlético por tres tantos de diferencia y sin encajar con los dos últimos.

De seis a ocho duelos

Seis partidos jugaron tanto el Deportivo que este sábado inaugurará el curso en Los Cármenes como el Almería y el Eibar. Los coruñeses ganaron sin encajar a sus vecinos Compostela y Ourense para luego irse a Inglaterra, donde perdieron con el Watford y empataron con el Middlesbrough, y remontar al Oviedo y ganar el Teresa Herrera al Le Havre a la vuelta. En tres victorias se quedaron los indálicos, ante Al-Jazira, Águilas y Al-Nassr al empatar sin goles con el Marbella y perder con Málaga y Elche; y en dos, los armeros, con los filiales de Athletic y Osasuna al perder con Racing y Burgos y empatar sin goles con el Pau y el Alavés.

Hasta seis equipos optaron por siete amistosos, el promedio más habitual. No perdió ni uno el Racing de Santander, que ganó a Eibar, Real Avilés, Sporting, Athletic y Osasuna para luego empatar un doble enfrentamiento con el Cagliari. Apenas lo hizo por penaltis el Huesca en el trofeo del Zaragoza tras imponerse a Tarazona, Osasuna Promesas, Osasuna y Alavés. Una única derrota concedieron el Sporting, con el propio Racing al vencer a Marino de Luanco, Real Avilés, Cultural Leonesa, Arenteiro y Racing de Ferrol (los dos últimos, por goleadas sin encajar) con un duelo sin goles de por medio con la Ponferradina; y el recién ascendido Andorra, que se repuso de un primer tropiezo con el Albacete tumbando al Al-Rayyan, el Nàstic de Tarragona, al Europa, al Zamora y al Real Madrid Castilla con otras tablas a cero con el Sanse. Sí perdió en dos ocasiones el Albacete, con el Linares y el Castellón pese a derrotar al Al-Rayyan, al Andorra, al Real Murcia, al Villarreal B y al Cartagena; y en tres la ascendida Cultural Leonesa, con el Oviedo, el Sporting y el Lugo pese a superar al Bilbao Athletic y al Pontevedra en sus dos primeros choques con posteriores empates con el Burgos y el Real Avilés.

Aquellos que alcanzaron hasta los ocho partidos tuvieron resultados de todo tipo. El Leganés de Paco López se fue de gira por Estados Unidos y perdió con Pumas, ganó al Louisville City y empató con el Richmond Kickers para luego firmar nuevas tablas con Valencia y Oxford United para luego vencer al Alcorcón, caer con el Real Madrid y no pasar del resultado inicial con el Oviedo. El Cádiz inauguró el verano con una 'manita' al Barbate que luego le devolvió el Uniao de Leiria, con victoria sobre Las Palmas y empate con el Granada después, para más tarde repetir la historia de hacerle tres al Al-Sadd y luego recibirlos del Ceuta para terminar con empates frente al Al-Ettifaq y el Córdoba, con el que amarró el Carranza por penaltis. El Castellón, por su parte, le hizo un 'set' limpio al Queens Park Rangers y también superó al Valencia, con posteriores triunfos ante Al-Riyadh, Levante y Albacete pese a los empates con Southampton y Huesca y una derrota con el Alavés.