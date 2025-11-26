El Ceuta supera al Almería en el duelo aplazado
El equipo recién ascendido se aleja de los puestos de descenso y se queda a un solo punto del 'play off'
Granada
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 21:18
El Ceuta superó al Almería en el partido aplazado por el fallecimiento de un aficionado local a principio del mes y pendiente de recuperarse en ... Segunda división. Reanudado desde los primeros minutos de la segunda parte y con empate a un gol en el marcador, por los tantos de Kuki Zalazar y Adrián Embarba, una nueva diana de Marcos Fernández devolvió la ventaja al equipo recién ascendido pero fue otra de penalti obra de Rubén Díez en la recta final ya la que decidió tras el bingo de Sergio Arribas para un nuevo empate.
Con esta victoria, el Ceuta se aleja de los puestos de descenso en los que permanece el Granada y se queda a un solo punto del 'play off'. También en la zona roja, el Andorra continúa sin entrenador tras la destitución de Ibai Gómez.
