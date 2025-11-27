Las 'venganzas' tardías de Edgar Badia tras seis meses en el filial del Granada CF

'Ex' en la Cultural LeonesaLas 'venganzas' tardías de Edgar Badia tras seis meses en el filial del Granada CF
El portero, que viene de parar un penalti en Cádiz, ganó sus dos últimos reencuentros tanto con el Tenerife como con el Elche aún en Primera
Granada
Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:33
Las 'venganzas' tardías de Edgar Badia amenazan al Granada. El portero de la Cultural Leonesa estuvo en el filial rojiblanco durante seis meses hace más ... de diez años, suplente de Stole Dimitrievski en la primera mitad de la temporada 2013/14 en Segunda B, pero no pudo reivindicarse del todo hasta su octavo reencuentro con el club. Sin embargo, ya ganó los dos últimos duelos tanto con el Tenerife la temporada pasada como con el Elche aún en Primera división en 2022.
Edgar Badia sirvió muy frío ese primer plato hace ya tres años y medio. El Granada estrenaba la interinidad de Rubén Torrecilla desde el Recreativo tras la destitución de Robert Moreno y un gol a los diez minutos de Fidel bastó gracias a las intervenciones posteriores del guardameta. Los rojiblancos se despeñaban hacia el descenso.
Define el partido de @edgarbadia con una palabra#LALIGAHighlights pic.twitter.com/UiAc7EWyuo— Cultural y Deportiva Leonesa (@CyDLeonesa) November 25, 2025
También fue cruel la última derrota que el Granada sufrió ante Edgar Badia, ya en Segunda división. Lucas Boyé adelantó a los rojiblancos en Tenerife antes del descanso pero un gol en propia puerta y una posterior expulsión de Manu Lama alteró el partido para recogijo del portero y los suyos. En esa ocasión fue su equipo el que terminó perdiendo la categoría al final del curso, pero tampoco su exequipo logró el objetivo de ascender.
Edgar Badia recibirá al Granada mañana crecido además bajo los palos del Reino de León. El guardameta viene de parar un penalti a Suso en Cádiz y colecciona cinco porterías a cero, dos más que Luca Zidane. Indiscutible desde que comenzó la campaña, el exrojiblanco vive un momento dulce a sus 33 años. Pelea por lograr con la Cultural la permanencia en Segunda a la que no pudo contribuir con el Tenerife.
Del ascenso al paro
Allí recaló hace un año y después de tres meses y medio en paro al rescindir su contrato el Elche al límite del cierre del mercado pese a disputar la primera jornada. Badia venía de seis meses cedido en el Zaragoza. Años atrás, en 2020, ascendió a Primera como franjiverde de la mano de Pacheta.
