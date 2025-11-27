Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Edgar Badia celebra el penalti que paró en Cádiz. LaLiga

'Ex' en la Cultural Leonesa

Las 'venganzas' tardías de Edgar Badia tras seis meses en el filial del Granada CF

El portero, que viene de parar un penalti en Cádiz, ganó sus dos últimos reencuentros tanto con el Tenerife como con el Elche aún en Primera

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:33

Comenta

Las 'venganzas' tardías de Edgar Badia amenazan al Granada. El portero de la Cultural Leonesa estuvo en el filial rojiblanco durante seis meses hace más ... de diez años, suplente de Stole Dimitrievski en la primera mitad de la temporada 2013/14 en Segunda B, pero no pudo reivindicarse del todo hasta su octavo reencuentro con el club. Sin embargo, ya ganó los dos últimos duelos tanto con el Tenerife la temporada pasada como con el Elche aún en Primera división en 2022.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

