Fabricio celebra su gol al Arenteiro. Tenerife

Rival del Granada CF en la Copa del Rey

El Tenerife gana al colista sin brillo y asienta su liderato

Un gol del centrocampista Fabricio en un saque de esquina antes del descenso le basta contra el Arenteiro

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49

Comenta

El Tenerife, rival del Granada este jueves en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (22.00 horas) por la segunda ronda de la Copa del Rey, ... ganó en casa al colista del grupo 1 de Primera RFEF aun sin brillo y asentó su liderato. Un gol del centrocampista brasileño Fabricio en un saque de esquina justo antes del descanso le bastó al equipo que dirige Álvaro Cervera para vencer al Arenteiro.

