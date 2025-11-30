El Tenerife gana al colista sin brillo y asienta su liderato

Rival del Granada CF en la Copa del ReyEl Tenerife gana al colista sin brillo y asienta su liderato
Un gol del centrocampista Fabricio en un saque de esquina antes del descenso le basta contra el Arenteiro
Granada
Domingo, 30 de noviembre 2025, 12:49
El Tenerife, rival del Granada este jueves en el Estadio Heliodoro Rodríguez López (22.00 horas) por la segunda ronda de la Copa del Rey, ... ganó en casa al colista del grupo 1 de Primera RFEF aun sin brillo y asentó su liderato. Un gol del centrocampista brasileño Fabricio en un saque de esquina justo antes del descanso le bastó al equipo que dirige Álvaro Cervera para vencer al Arenteiro.
Con esta nueva victoria, el Tenerife encadena ya tres consecutivas tras las goleadas anteriores al Arenas de Getxo a domicilio y al Celta Fortuna en el Heliodoro. De esa forma deja atrás las dudas que suscitó su tropiezo en casa con el Bilbao Athletic días antes del emparejamiento copero con el Granada. Con el tanto de Fabricio, además, ya acumula hasta once goleadores diferentes esta temporada y su guardameta Dani Martín coleccionó una novena portería a cero.
