El Roda, a un punto del descenso en Tercera

Un punto separa al Roda de los puestos de descenso en el grupo VI de Tercera RFEF. Curiosamente, el que logró este pasado sábado en ... casa al empatar a cero con el líder Torrellano. El modesto club de base castellonense, hermanado con el Villarreal como afiliado y local en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica del conjunto amarillo, no ha ganado en lo que va de temporada. En su instalación de trabajo habitual, a las últimas tablas las precedieron dos derrotas y otro reparto de puntos con el propio Villarreal C.

El Roda, con todo, jugó la fase de ascenso a Segunda RFEF la temporada pasada como segundo clasificado a un punto del filial del Castellón. Cayó eliminado a la primera de cambio, eso sí, por el Utiel que había entrado quinto en la fase. En sus filas se retiró un delantero ilustre, 'ex' del Granada 74 entre otros, como Xisco Nadal tras contribuir a su salto de Preferente a Tercera en 2017.

«Intentaremos disfrutar»

El entrenador del Roda, Miguel Ángel Muñoz, apuntó a la visita del Granada por la Copa del Rey como a «un premio al esfuerzo de la temporada pasada. «Será una cita especial, más para el club que para mí, y sobre todo para los jugadores en formación de categorías inferiores con edades bastante tempranas», reivindicó como club de base.

«Vimos que el Granada no empezó bien en Liga y entendemos que el balón será más suyo que nuestro en un amplio porcentaje, pero intentaremos aprovechar las ocasiones que tengamos y disfrutar sobre todo», señaló Miguel Ángel Muñoz, que no disimuló la mala dinámica que lleva su equipo, en puestos de descenso en Tercera RFEF. «Los jugadores están dolidos pese a la ilusión, pero intentaremos olvidarnos y aprovechar el momento al 100%», emplazó.