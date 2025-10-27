Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Roda saltan a un partido en Tercera RFEF. CD Roda

Rival del Granada en Copa

El Roda, a un punto del descenso en Tercera

El club de base hermanado con el Villarreal no ha ganado aún en lo que va de temporada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:00

Comenta

Un punto separa al Roda de los puestos de descenso en el grupo VI de Tercera RFEF. Curiosamente, el que logró este pasado sábado en ... casa al empatar a cero con el líder Torrellano. El modesto club de base castellonense, hermanado con el Villarreal como afiliado y local en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica del conjunto amarillo, no ha ganado en lo que va de temporada. En su instalación de trabajo habitual, a las últimas tablas las precedieron dos derrotas y otro reparto de puntos con el propio Villarreal C.

