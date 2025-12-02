Carlos Ruiz: «Salí del Granada CF apenado y el Tenerife me dio cariño»

José Ignacio Cejudo Granada Martes, 2 de diciembre 2025, 23:38 Comenta Compartir

Todo el talento del que presume la cantera del Tenerife se encuentra ahora supervisado por un granadino. Carlos Ruiz (Baza, 1983) colgó las botas en 2023, a un par de meses de cumplir los 40 años y tras diez temporadas en el conjunto insular, y de inmediato se integró en las tareas del fútbol base hasta asumir la dirección del área para el presente curso y tras el cambio de propiedad en la entidad con el descenso a Primera RFEF. El exrojiblanco -de 2007 a 2009, en Segunda B- anticipa un duelo bonito este jueves por la Copa del Rey: «Los dos equipos harán rotaciones porque lo que importa es la Liga pero tienen plantillas compensadas y habrá un ambiente muy bueno».

«Me alegra reencontrarme con el equipo de mi tierra y con mi amigo Manolo Lucena, sobre todo tras la pérdida de su padre; no pude estar con él y quiero darle un abrazo», anhela Carlos Ruiz, a quien no le ha dado demasiado tiempo a echar mucho de menos el césped desde su retirada. «Tuve una carrera lo suficientemente larga y también el cuerpo me pedía ya un cambio. Estoy entretenido, la verdad; ofrecemos una atención integral a nuestros jugadores, con aspectos también personales y académicos», presume.

El bastetano define al Tenerife de Álvaro Cervera como a «un equipo fiable». «Le cogió el pulso a la Primera RFEF desde el principio y, aun con altibajos, compite muy bien con jugadores que van un punto por encima de la categoría por calidad y compromiso. Intentará ponerle las cosas difíciles al Granada», señala. Él mismo tuvo al propio Cervera de entrenador durante su etapa anterior al frente del equipo, de 2012 a 2015: «Prepara muy bien los partidos durante las semanas para detectar las fortalezas y las debilidades de los rivales y está muy implicado con el proyecto desde la temporada pasada».

«Queremos volver al fútbol profesional cuanto antes y de momento está saliendo todo muy bien; ojalá siga así. Nunca debimos salir por masa social, historia e instalaciones; debemos estar en Segunda división como mínimo», desea Carlos Ruiz. «Venimos de un año convulso, con cambios de dirigentes, pero ahora manda gente de fútbol y con mucho arraigo, de aquí, que me transmitieron mucha confianza al ofrecerme la dirección de la cantera. No es fácil caer a Primera RFEF, con la pérdida de los derechos televisivos, pero lo amortiguamos bien para hacer un equipo competitivo que sea capaz de ascender. Todo el mundo está muy contento y se ha generado un ambiente muy bonito en la isla; ojalá sea un paso atrás para dar tres adelante», expresa.

Ampliar Un descenso que empezó con Óscar Cano El descenso a Primera RFEF que el Tenerife sufrió la temporada pasada empezó con el granadino Óscar Cano como entrenador. El 'ex' de Granada, Baza y Arenas de Armilla en la provincia entre otros equipos dirigió al conjunto insular durante las cinco primeras jornadas y únicamente puntuó con un empate en Cádiz a la tercera, entre derrotas con Eldense y Almería, antes, y Racing y Eibar, después. Ahora dirige al Zamora en Primera RFEF, tras pasar por China como ayudante, con dos victorias recientes ante Osasuna B y Talavera de la Reina tras perder con el recién descendido Racing de Ferrol y empatar con el Ourense.

Pese a su origen, a día de hoy se siente un tinerfeño más. «Salí del Granada apenado, porque creía que tenía cabida en el proyecto que luego subió hasta Primera división, y, años después, aquí me dieron una oportunidad y mucho cariño; caí de pie», agradece. «Tuve que buscarme la vida para llegar a Segunda, ascendiendo con la Ponferradina tras irme al Melilla, y fui renovando y renovando hasta convertirme en el octavo futbolista con más partidos en la historia del club; todo un orgullo en un equipo con tanta grandeza, nunca lo habría imaginado», reseña. Le quedó clavada la espinita de subir a Primera, pese a jugar dos 'play off' y marcar al Girona incluso en el último.

Carlos Ruiz sigue de cerca al Granada, como no podía ser de otra forma. «Esta temporada empezó con dudas pero ya está saliendo de ahí abajo. Los equipos de Pacheta compiten y jugan bien siempre porque es un entrenador capaz de conectar con los futbolistas y lograr el compromiso necesario. La calma que tuvieron al mantenerle está empezando a recoger sus frutos», alaba.

Grandes amigos

El actual director del fútbol base del Tenerife mira «con añoranza» todavía hacia Granada. «Fui muy feliz durante mis inicios, con la suerte de coincidir con grandes personas entre Segunda B y la Tercera división que aún guardo como amigos y con los que siempre intento quedar cuando vuelvo; quizás algún día lo haga para quedarme ya», desliza quien también jugara en el Imperio de Albolote y el Arenas de Armilla.

Carlos Ruiz disfrutó como un granadinista más, por ejemplo, del 'EuroGranada' de Diego Martínez cuando todavía competía en activo. «Fue espectacular verlo pasearse por todo el continente, con las machadas que hizo, y más aún al haber coincidido con Diego en el Arenas pero también con Germán Sanchez y Luis Milla en el Tenerife porque ME alegró mucho que disfrutaran así del equipo de mi tierra», se congratula. Lucena espera ya su abrazo.

