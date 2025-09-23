Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Bienvenida a Matteo Tognozzi en su nuevo club. Río Ave

'Ex' del Granada

El Río Ave portugués confirma a Matteo Tognozzi

El director deportivo italiano comandará el proyecto de un equipo que fue undécimo en la Primera lusa la temporada pasada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 23 de septiembre 2025, 11:36

El Río Ave portugués confirmó la contratación del exrojiblanco Matteo Tognozzi como director deportivo. El italiano, cesado al frente del Granada el pasado mes de ... febrero, se embarca ahora en el proyecto de un club que tuvo a su equipo undécimo en la Primera división lusa la temporada pasada.

