El Río Ave portugués confirma a Matteo Tognozzi

'Ex' del GranadaEl Río Ave portugués confirma a Matteo Tognozzi
El director deportivo italiano comandará el proyecto de un equipo que fue undécimo en la Primera lusa la temporada pasada
Granada
Martes, 23 de septiembre 2025, 11:36
El Río Ave portugués confirmó la contratación del exrojiblanco Matteo Tognozzi como director deportivo. El italiano, cesado al frente del Granada el pasado mes de ... febrero, se embarca ahora en el proyecto de un club que tuvo a su equipo undécimo en la Primera división lusa la temporada pasada.
Tognozzi, de 38 años, pasó por la Juventus, el Bayer Leverkusen, el Hamburgo o el Zenit antes de firmar por el Granada, donde no pudo contribuir a evitar el descenso a Segunda división de 2024. Ahora tratará de evitar que sea el Río Ave el que pierda la categoría, al empezar el campeonato con tres empates y dos derrotas.
