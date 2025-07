Ricard Sánchez (Sant Jaume dels Domenys, 2000) se ha convertido en el último ejemplo de aquellos futbolistas ajenos a Granada y su club de fútbol ... hasta sus fichajes que termina dejando la entidad enamorado como un granadino y granadinista más por el resto de sus días. También a él le habría encantado terminar su carrera de rojiblanco. Sin equipo todavía tras acabar contrato, rememora sus tres temporadas entre el agradecimiento por vivirlas y la pena por irse.

–Tengo entendido que no le faltan ofertas, pero no debe ser fácil encontrarse sin equipo.

–No, la verdad. Ya estoy entrenando por mi cuenta, pero no es fácil no saber dónde puedo acabar, tampoco durante la temporada. Se hace complicado llevarlo. Después de distraerme en vacaciones, con la familia, mi chica, mis perritos y los amigos que no veo durante el año para irme por ahí y perderme, solamente pienso que lo que tenga que venir, vendrá.

–¿Qué prioridades tiene?

–Tengo opciones de 'dinero', como se dice, pero eso es secundario para mí; pienso en mis sueños cuando tenía doce años y pasaban por jugar en Primera. Priorizo jugar al máximo nivel ya sea en España o en otro país, como en Italia, donde han salido cosas. Me gustaría ir a algún sitio bonito donde competir y poder disfrutar del fútbol, que es una de las profesiones más bonitas del mundo aunque pocas personas puedan dedicarse a ello.

–¿Cómo fueron sus últimos meses, desde la expulsión en Huesca sobre todo?

–Muy jodidos. Tuve problemas personales que creo que la desencadenaron un poco; se me juntaron muchas cosas y, aunque la gente no lo crea, además de futbolistas somos personas. Lo pasé muy mal sabiendo que la había liado al caer en una provocación tan tonta, pero me propuse entrenar al máximo para revertirlo y devolver todo lo que aquí recibí. No volví a jugar muchos minutos, pero creo que demostré hambre cuando lo hice. Quiero mucho al Granada, con un cariño muy especial después de estos años, y me frustraba no poder salir al campo y luchar por el equipo sintiendo que está en una categoría que no merece por club, afición y ciudad.

–Lo que realmente quería era seguir aquí, ¿no es así?

–Granada es mi casa y este es el club que apostó por mí. Me dio mucho y le tengo mucho cariño, siempre quise su bien y llevarle a lo más alto, pero luego pasan muchas cosas por detrás que el aficionado no ve. Yo también tuve una oferta de renovación hace un tiempo, cuando estábamos en Primera división, pero hay que valorar el interés que tienen en ti cuando te ofrecen algo, y eso se ve reflejado ahí; había muy poquito de todo. Tenía que pensar en mí, como hizo Brau luego, y sé que también él estaba loco por quedarse.

–Fue titular en su último partido, en El Sardinero.

–Sentía cómo se me iba acabando esto... Fue una pena, porque lo hubiese dado todo por meternos en ese ansiado 'play off' y devolver al club donde se merece aunque fuera por jugar cuatro partidos más con esa camiseta y quedándome sin vacaciones. No volver a ver a según qué trabajadores del club me entristece mucho.

–No se compite igual cuando se acaba un contrato.

–Casi media plantilla acababa y la cabeza no es la misma que como cuando tienes cuatro años más por delante. Lo primero, por las lesiones, porque no estás 'blindado' ante la posibilidad de quedarte sin equipo, y la mentalidad es completamente diferente. Querer demostrar en esos meses que mereces quedarte en el club o irte a otro sitio, también genera una presión complicada. Te lleva a jugártela a una sola carta.

–Perdió de golpe todo su protagonismo con Fran Escribá.

–Pasé de jugarlo todo a jugar 20 minutos y en una posición que no era la mía, como extremo, aunque a mí me diera igual porque solamente me importaba disfrutar. Hubo partidos en los que me tiraba toda la segunda parte calentando sin salir y volvía a casa llorando de la impotencia. Pacheta lo cambió todo y supuso un soplo de aire fresco también para mí en lo personal. Me pareció que contaba conmigo...

–¿Creyó en el ascenso con él?

–Obviamente. Cuando marqué el gol al Castellón, pensé... ya está. No me lo creía, después de unos meses tan duros. Me devolvió fuerza y fe en algo en lo que ya no creía. Pacheta tiene un cuerpo técnico espectacular y es un entrenador 'top' en la toma de decisiones en el día a día. Es muy cercano y al jugador le gusta que le digan directamente las cosas para mejorar porque así entiende que importa a su entrenador, aunque luego le dé un 'banquillazo'. Pueden hacerse cosas muy, muy buenas con él, aunque influirá la planificación deportiva al tener que reconstruir el equipo entero con fichajes. Le deseo lo mejor al club.

–¿Qué le hizo asentarse tanto en este club y en esta tierra?

–Soy una persona que intenta devolver el doble de lo que recibe, y procuré prestarme a todo. Ya tengo aquí mi casa y la ciudad seguirá formando parte de mí. Le cogí un cariño especial a la afición y al himno, al estadio... no puedo explicarlo con palabras. Supongo que puede parecerse al flechazo que sienten los 'Erasmus' cuando vienen aquí (ríe).

–¿Imaginaba echar estas raíces cuando firmó en 2021?

–La verdad es que no. El fichaje fue complicado porque me pasé tres semanas aquí sin firmar, y estaba que me tiraba de los pelos aunque con los años entendiera que no era personal. Sabía que iba a salir cedido, e irme al Lugo me vino muy bien porque gané experiencia en la categoría y coincidí con un grupo increíble dirigido por Rubén Albés, pero ni mucho menos me esperaba echar estas raíces en un club que venía de jugar en Europa.

–Su primera temporada aquí no pudo ser más prometedora...

–Fue mágico, aunque siempre hubiera momentos malos, porque también durante aquella tuve varias lesiones. No puedo decir nada malo de ningún curso, porque incluso con el cuerpo técnico de Guille Abascal hubo una relación buenísima y puedo decir lo mismo de 'Cacique'. Convivir tantas horas con esas personas nos convierte en hermanos, y los cambios se vuelven desagradables.

–Perdieron a Samu y a Bryan y este pasado invierno, también a Uzuni.

–Es complicado (suspira). Creo que hubo cosas que no se gestionaron bien en Primera. Pienso que nuestra mejor época de juego fue con 'Cacique', con partidos muy buenos que merecimos ganar aunque no lo consiguiéramos por mala suerte como en Montjuic, donde viví uno de mis momentos más felices al reivindicarme tras salir mal de su cantera, pero fue un año duro y todo el mundo sabe que acabamos últimos. En cuanto a Myrto, me llevo muy bien con él y sé lo que sentía por el club, aunque todos conocemos su carácter y que tenía que hacerse valer por ego al ser la estrella, pero puedo decir que lo habría dado todo por este club. Las cosas se tuercen por razones que no salen a la luz, como en todos los clubes, y que la gente solamente llega a saber con el tiempo.

–¿Qué lección cree que debe extraer el club de estos dos últimos años?

–Voy a decir algo: todos los directores deportivos que tuvimos miraron por el bien del club, intentando mejorarlo, y ahora no sé si van a traer a otro, pero a todos los futbolistas nos gusta tener presente a alguien que esté en el día a día con nosotros, preocupándose por cómo estamos. Pensando en el bien del equipo y no en terceros. Creo que deberían seguir esa línea, por y para el club.

–La incertidumbre con la propiedad siempre estuvo ahí.

–En mis tres veranos se dijo que iban a vender el club, y así no se puede planificar, pero no tengo ni idea de eso. Los jugadores nos preguntamos entre nosotros porque se transmite esa intranquilidad.

–¿Entiende la política deportiva actual?

–No. Yo creo que el Granada es un club grande, y que tendría que actuar como tal; si no quiere actuar así... pues no lo sé. Creo que se merece luchar por ascender. Sé que traerán buenos jugadores, porque si no, no vendrían, pero debería enfocarse en volver donde debe y ya no solamente por el club ni por la afición, sino por la ciudad, porque también les viene bien a los hoteles o a los restaurantes cuando vienen el Real Madrid o el Barcelona. Y yo me habría quedado con un jugador como Carlos Neva, aunque no fuera para ser titular; fue un gran capitán esta temporada y aportó muchísimo dentro incluso cuando estuvo lesionado, aunque desconozco su situación particular.

–Tampoco usted tuvo una relación sencilla con la afición.

–No... obviamente hay de todo. A mí se me ha perseguido por la autovía amenazándome; me han pasado cosas complicadas. Del 99%, sin embargo, no tengo ninguna queja porque tienen todo su derecho a demostrar lo enfadados que están cuando las cosas se hacen mal y los futbolistas somos personajes públicos y nos exponemos a ello, pero deberían entender que somos personas también y que nunca queremos salir al campo a perder, sino que también queremos lo mejor para el club. Y que podemos tener errores, pero también influye el acierto del rival. Yo hice muy malos partidos, y soy el primero que lo sé, pero recibí mucho apoyo cuando, por ejemplo, algún niño me pidió una foto. Aun así, terminé dejando según qué red social por la toxicidad de personas anónimas con un escudo del Granada como icono. A mí me afecta mucho el fútbol, y antes solía pagarlo con mi familia incluso; y creo que les pasa al 90% de los jugadores que se implican con sus clubes como yo con este.

–¿Le gustaría que Los Cármenes le recibiera algún día como a Antonio Puertas en mayo?

–Me encantaría. Ya dije que esto no era un 'adiós' sino un 'hasta pronto', y ojalá volver a Los Cármenes o como futbolista de nuevo, aficionado e incluso entrenador porque no descarto nada. Seguirá viniendo a la ciudad prácticamente todos los veranos, y en cuanto pueda escaparme del día a día vendré aquí.

–Tiene la familia lejos de aquí, pero, ¿piensa afincarse en Granada cuando se retire?

–No lo descarto, porque la ciudad me encanta ya sea para vivir aquí o para temporadas. Como le pasa a Tarragona, de donde vengo, es pequeña pero tiene de todo. Valoro mucho su calidad de vida. Nunca me gustaron Madrid ni Barcelona, aunque mi chica sea de allí, y mantenemos esa 'pelea' para el futuro. Siempre quise vivir cerca de la ciudad, pero con tranquilidad como para poder pasear a mis perros sin agobio ni contaminación; me gusta ir a mi bola.