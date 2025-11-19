Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Loïc Williams abraza a Ander Astralaga tras una gran parada del meta ante el Racing de Santander. P. V. / GCF

Granada CF

El reto de la puerta a cero y de consolidarse como titular de Ander Astralaga

El vasco intentará no perder el sitio cuando se recupere Luca Zidane, quien tendrá que irse a la Copa de África desde finales del mes de diciembre

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 00:30

Comenta

Ander Astralaga forma parte de la nueva generación de porteros españoles. El vasco es un habitual en las convocatorias de la Sub 21 y ha ... llegado a jugar en ciertos partidos como titular a pesar de ser habitualmente suplente en su actual equipo, el Granada, al que llegó cedido sin opción de compra por parte del FC Barcelona. Se ausentó del combinado nacional en esta ventana FIFA de noviembre por unos problemas físicos arrastrados que le tuvieron fuera de los entrenamientos colectivos y del banquillo en el partido contra el Real Zaragoza. A pesar de trabajar aparte durante toda la semana pasada debido a unas molestias en el tobillo, hizo un esfuerzo ímprobo para competir en Santander.

