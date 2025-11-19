El reto de la puerta a cero y de consolidarse como titular de Ander Astralaga

Ander Astralaga forma parte de la nueva generación de porteros españoles. El vasco es un habitual en las convocatorias de la Sub 21 y ha ... llegado a jugar en ciertos partidos como titular a pesar de ser habitualmente suplente en su actual equipo, el Granada, al que llegó cedido sin opción de compra por parte del FC Barcelona. Se ausentó del combinado nacional en esta ventana FIFA de noviembre por unos problemas físicos arrastrados que le tuvieron fuera de los entrenamientos colectivos y del banquillo en el partido contra el Real Zaragoza. A pesar de trabajar aparte durante toda la semana pasada debido a unas molestias en el tobillo, hizo un esfuerzo ímprobo para competir en Santander.

No arrancó con las mejores sensaciones y recibió dos goles en el primer tiempo, pero luego fue decisivo para sostener el punto para su equipo, sobre todo con dos paradones a Arana. Este miércoles, en el que habrá sesión abierta para los medios de comunicación, se comprobará si el de Berango ya se integra en la dinámica colectiva o si continúa entre algodones para que pueda defender la meta en el compromiso ante el Córdoba. La baja segura de Luca Zidane por su rotura fibrilar colocan a Astralaga como único cancerbero disponible del primer equipo. Los demás, como Iker García o Carlos Guirao, forman parte de las categorías inferiores.

Astralaga tiene dos retos ante sí. El primero, lograr su primera puerta a cero de la temporada. De los tres encuentros que ha disputado, en todos encajó al menos un tanto. Ocurrió así el 15 de septiembre, primera vez que salió de inicio por decisión estrictamente técnica, ya que Luca Zidane se quedó con los suplentes. Pacheta optó por el vasco en la derrota por 0-2 ante el Leganés. En el primer gol de los pepineros no pudo hacer mucho, pero sí en el segundo y definitivo. En la siguiente cita, se quedó fuera y así estuvo hasta la Copa del Rey. A pesar de resolver la eliminatoria con facilidad ante el Roda, los rojiblancos recibieron una diana que afeó un poco el expediente de Astralaga.

Ya entonces llevaba unos días sin ejercitarse con normalidad. Llegó la jornada de visita al Racing, con Luca fuera, y le tocó asumir la responsabilidad. Un envío suyo con los pies, que se quedó a media distancia, propició una recuperación del Racing y el gol de Villalibre. Sufrió bastante en las acciones a balón parado y en una encajó el 2-0. Se le vio algo inseguro y dubitativo, quizás porque el tobillo no le 'funcionaba' bien.

El Granada, agazapado en el primer tiempo, dio un paso adelante y logró recortar diferencias. Con el 2-2, el Racing reaccionó y fue en esa fase crítica cuando Astralaga mostró que su envergadura le proporciona cierta ventaja competitiva y que tiene muy buenos reflejos.

Ahora querrá tapiar su arco y, sobre todo, consolidarse como titular. Con independencia del periodo de recuperación de Luca, que al menos tiene para una semana más como poco, su mirada también divisa diciembre. Además de volver la Copa del Rey, a finales de mes su compañero está llamado a marcharse con Argelia a la Copa de África. Esto acarrea que Astralaga apunte a jugar en los duelos de enero. En el calendario, aparecen rivales como Almería (fuera), Castellón (casa) o Eibar (casa). En el inminente derbi ante el Córdoba tendrá que mostrar su fiabilidad.