Miguel Melgar, durante un desayuno informativo anterior. Pepe Marín

Responsable del Granada CF

Melgar: «No tenemos ninguna duda de que la temporada saldrá bien»

Entrevista del club ·

«Tuvimos que limpiarnos de contratos altos pero estamos convencidos de que estamos sentando bases muy buenas para el futuro del club», apunta

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El Granada CF compartió con sus abonados una entrevista exclusiva con Miguel Melgar como parte de una 'newsletter' dentro de su novedoso plan de comunicación ... con contenidos atemporales y de valor. Presentado como responsable de captación, respaldó el proyecto rojiblanco para la presente temporada y en adelante: «Venimos de una situación un poco especial, con un límite salarial muy bajo, pero no nos da miedo porque estamos convencidos de que saldrá bien y de que estamos sentando bases muy buenas para el futuro. El equipo ya sí compite como exigencia para ganar partidos. No tenemos ninguna duda; estamos muy tranquilos».

