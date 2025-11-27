Melgar: «No tenemos ninguna duda de que la temporada saldrá bien»

El Granada CF compartió con sus abonados una entrevista exclusiva con Miguel Melgar como parte de una 'newsletter' dentro de su novedoso plan de comunicación ... con contenidos atemporales y de valor. Presentado como responsable de captación, respaldó el proyecto rojiblanco para la presente temporada y en adelante: «Venimos de una situación un poco especial, con un límite salarial muy bajo, pero no nos da miedo porque estamos convencidos de que saldrá bien y de que estamos sentando bases muy buenas para el futuro. El equipo ya sí compite como exigencia para ganar partidos. No tenemos ninguna duda; estamos muy tranquilos».

«El fútbol va de ganar, ganar y ganar; por lo demás, todos los equipos tienen sus proyectos y sus ideas. Nosotros no vamos a vender humo, o no deberíamos; tenemos muchísima exigencia porque venimos de un rendimiento competitivo muy alto en el club», apuntó Melgar. «Damos las gracias a la afición porque todos nos sentimos muy arropados pero tenemos la obligación de trabajar mucho más independientemente de los pocos recursos económicos; hay que traer gente joven y barata, y que sean buenos jugadores para que nos ayuden a ganar», emplazó ya de cara al mercado de invierno, desvelando que varios futbolistas ya en la plantilla «vienen siendo seguidos por clubes de Primera división porque también lo son».

«Lo más importante es que Pacheta está contento con la juventud y el talento que tiene entre menos; y si él lo está, siendo el mejor entrenador de Segunda y el mejor también para liderar este proyecto, nosotros también», reseñó el responsable de captación del Granada. «Históricamente, este es un equipo de garra, pasión y lucha constante y nos fijamos mucho en que los jugadores tengan hambre por crecer y ascender aquí, sin que estén exentos de talento. Mi familia es andaluza y sé que aquí se premia la pasión y que se dé todo lo que se tenga independientemente del talento. Todos los que trajimos están perfectamente preparados para jugar en Primera división», subrayó.

«Nos faltó un poquito»

Melgar insistió en que el límite salarial influyó «muchísimo» a la planificación deportiva, «como lo principal de todo el engranaje». «Había varios jugadores que debían irse porque no contábamos con ellos al tener salarios altos que tapaban gran parte, y hubo que dar lógicamente dos salidas que nadie en el club quería para firmar más jugadores», concretó por Lucas Boyé y Gonzalo Villar. «Estamos muy contentos con la plantilla que se quedó viendo los problemas que tuvimos, con la salida tardía de algún jugador con el que no contábamos ya con poco margen y de alguno que no salió incluso», añadió, quizás por Shon Weissman o Pablo Insua en el primer caso y por Martin Hongla claramente en el segundo. «Son cosas del fútbol que ya sabíamos», se resignó.

A partir de ahí, tanto Pacheta como el resto de responsables del Granada tenían claro que querían futbolistas «jóvenes, seguidos de años, que fuesen capaz de mantener el ritmo tan exigente de partidos y entrenamientos que quiere Pacheta y que nos dieran un plus de futuro, ganas, hambre y pasión además de equilibrar el límite; y ya al final del mercado, con algunos traspsos, abordar los tres, cuatro o cinco jugadores más hechos ya en la categoría». «Solamente pudimos traer a Sola y ya pasado el cierre a Alcaraz dentro del escaso margen que teníamos. Sinceramente, nos faltó un poquito más para hacer todo lo que queríamos», reconoció.

«Pensamos como nuestros aficionados»

«Pensamos como nuestros aficionados en cuanto al rendimiento de los futbolistas», aseguró Melgar. «En las primeras jornadas no dimos el nivel casi ninguno, porque el equipo se hizo tarde y tardamos muchísimo más de lo que habríamos querido en preparar la plantilla, con muchos jugadores del 'Recre', pero los jóvenes están dando un nivel muy bueno en general y esperamos que vayan a más aún», indicó. Desveló haber iniciado ya conversaciones para la renovación de alguno «muy esperanzado en que la mayoría si no todos continúen aunque luego tenga que quererlo la otra parte, como ya ocurrió en el pasado», quizás en referencia a Miguel Ángel Brau.

El responsable de captación dio alas a los futbolistas de la cantera: «Jugador que está preparado, jugador que se queda y juega; quien lo demuestre, estará. Estamos muy cerca del 'Recre' y del juvenil, con plantillas muy jóvenes, aunque Alcaraz, Trigueros, Sergio (Ruiz) o Arnaiz son una bendición cuando suben a la hora de apoyarse en ellos».

«Es increíble ver gente del Granada hasta en el fin del mundo», se congratuló Melgar, todavía impactado al ver rojiblancos incluso en Andorra. A todos ellos trató de tranquilizarles: «Nuestro grupo de trabajo está muy unido y vamos de la mano de Pacheta como principal protagonista, también reforzados por Alfredo (García Amado), Sophia (Yang) y Javier (Aranguren), que nos dan mucha libertad sin echarnos ni un fichaje atrás salvo por el límite».