Ganar es aún más difícil sin revulsivos

1. Volver a perder siete partidos después en Valladolid, pese a adelantarse en el marcador, empañó una buena primera parte del Granada allí. A los minutos hasta el gol de Jorge Pascual, y los inmediatamente posteriores, se aferran los análisis más optimistas de Pacheta sobre el futuro del equipo. Sin embargo, la cruda realidad es que los rojiblancos seguirán en puestos de descenso una jornada más, a dos puntos del Eibar que les goleó en Ipurua, con la posibilidad incluso de ser rebasados este miércoles por la Real Sociedad B a la que le hicieron una 'manita' en Los Cármenes si gana en casa su encuentro aplazado con el Huesca.

2. El Granada tiene asentadísima su alineación titular, con los diez mismos jugadores de campo desde hace ya seis jornadas –tercera también con Luca Zidane, algo que no pasaba desde 2019 con Diego Martínez–, y eso le permite ya cuadrar primeras partes tan buenas como la de Zorrilla. Probablemente, la mejor en lo que va de temporada más allá de la que acabó con los cinco goles a la Real B. Sin embargo, los rojiblancos terminaron acusando tanto el miedo a perder la ventaja como la falta de sustituciones que mantuvieran o elevasen el nivel.

3. La única segunda parte del Granada que mejoró la primera en lo que va de temporada fue la de Málaga, con el empate definitivo de Pedro Alemañ tras empezar 2-0, al menos de forma efectiva. Y tampoco es que en La Rosaleda fueran demasiado protagonistas los revulsivos. En Valladolid, Manu Trigueros y Pablo Sáenz tuvieron una incidencia escasa tras ingresar ya tras el empate a la hora y ni Luka Gagnidze ni José Arnaiz dejaron huella alguna tampoco, al margen de la expulsión de Diego Hormigo.

4. Más allá del ejercicio de supervivencia en Huesca tras el gol de Alemañ aún en la primera media hora, los rojiblancos precisaron dos goles de ventaja al descanso para sus otras dos victorias en la temporada. Contra la Real Sociedad B encajó dos tantos tras ponerse 5-0, antes y después del intermedio, y también concedería otro tanto anecdótico con el Roda en la Copa del Rey antes de su quinta diana. Fue incapaz de proteger su renta en Burgos, cuando Grego Sierra empató a balón parado a los seis minutos del bingo inaugural de Álex Sola ya pasada la hora.

5. Pacheta suele insistir en que los once futbolistas que vienen siendo titulares rinden tan bien porque los suplentes les aprietan en los entrenamientos. Sin embargo, lo cierto es que el Granada viene acusando la falta de revulsivos eficaces desde el banquillo desde que empezó la temporada. Ninguno abre todavía debate alguno de cara a la alineación. Y quienes más aprovecharon la Copa, además de Pascual, fueron los recreativistas.

6. Si hay un futbolista en concreto llamado a ejercer de revulsivo en la plantilla del Granada ahora mismo ese es Pablo Sáenz, autor de cinco goles en la segunda vuelta durante su cesión en el Albacete el curso pasado. Entrando desde el banquillo marcó al Mirandés para un empate momentáneo en Los Cármenes, pero los rojiblancos volvieron a encajar. El extremo permanece instalado en la melancolía.

7. Tampoco termina de haber un refresco útil en el centro del campo, donde dos treintañeros como Sergio Ruiz y Alcaraz tienden a ir a menos. Gagnidze no ha roto a jugar aún, y Trigueros todavía le discute en la rotación.

8. Pacheta trató de recuperar contra el Roda a Arnaiz, reclutado ya en el tiempo añadido en Valladolid. Pese a su sugerente debut en Eibar, no obstante, aún no ha marcado ni asistido y los esfuerzos defensivos en banda parecen irle demasiado largos.

9. Quien volvió a quedarse sin jugar en Zorrilla fue Sergio Rodelas. Lateral con gol incluido en la Copa, no aprovechó del todo sus oportunidades sin Arnaiz contra Cádiz y Andorra tras su insospechado debut con la sub 21 y ahora pierde otro puesto como revulsivo. Samu Cortés, también canterano granadino, quedó relegado al Recreativo para asegurarse minutos.

10. El lento progreso del Granada se enfrenta a varias amenazas con el paso de la temporada: la más que probable acumulación de ciclos de amonestaciones y lesiones. Para la visita al Racing de Santander podrían faltar por esa primera razón ya dos piezas imprescindibles como Oscar y Alcaraz. Pacheta cuenta al menos con recuperar a Moha Bouldini esta misma semana. Aún quedan dos meses para el mercado de invierno.

