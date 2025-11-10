El Granada remonta ya en una jornada peligrosa

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 10 de noviembre 2025, 23:55 Comenta Compartir

1. A la dura remontada del Valladolid en Zorrilla le siguió la mejor respuesta del Granada posible: emularla contra el Real Zaragoza en Los Cármenes. Los rojiblancos se demostraron que son capaces de darle la vuelta a un marcador adverso, algo que apenas había ocurrido en los cinco precedentes con el empate en Málaga tras verse dos goles abajo. Todo lo que no fuera sacar adelante los tres puntos con los maños en casa, además, habría supuesto una hecatombe. Ni ganar impidió continuar en los puestos de descenso una jornada más.

2. El fin de semana se había quedado peligrosísimo para el Granada. Los otros tres equipos entre las cinco últimas posiciones habían ganado ya, con las propias remontadas del Mirandés contra el Sporting y del Eibar al Albacete –tras ir por debajo en dos ocasiones– y la victoria también de la Real Sociedad B ante el Leganés de Paco López. La del filial 'txuri urdin', además, fue la segunda consecutiva tras la del partido aplazado con el Huesca tres días atrás también en Anoeta para salir de los puestos de descenso para meter a la Cultural Leonesa. Los rojiblancos empezaron el partido contra el Zaragoza penúltimos y el gol que abrió el partido dejó más cerca el farolillo rojo que la permanencia.

3. Y es que el Granada tuvo que reponerse encima de uno de esos golpes que dejan a los equipos noqueados. La cadena de accidentes en el tanto que Oscar Naasei terminó empujando hacia su propia portería se produjo sin que hubieran podido extraerse demasiadas conclusiones hasta entonces, a los tres minutos, y los rojiblancos se quedaron sonados. Fue a partir de ahí, sin embargo, cuando Pacheta y los suyos lograron un grado extra de madurez.

4. El Granada supo abstraerse de las consecuencias de una hipotética derrota con el Zaragoza, pese a la vuelta de los cánticos contra la directiva incluso, y empezó a arrollar a los maños. El empuje del siempre alborotador Souleymane Faye tuvo premio con el gol del empate que firmó Jorge Pascual para prolongar su repentino idilio con esa suerte y los rojiblancos merecieron más incluso antes del descanso.

5. Devolver las tablas al marcador para el comienzo de la segunda parte era un alivio, pero al Granada le quedaba rubricar la remontada antes de que empezaran a flaquearle las piernas. Ni siquiera Pacheta disimula lo corto de efectivos que va, y que varios futbolistas permanecen bajo riesgo de lesión jornada a jornada. Los rojiblancos siguieron haciendo méritos y su fortuna fue que Pedro Alemañ volteó el duelo ya de forma definitiva al poco de pasar la hora.

6. Diez minutos más demoró Pacheta la rueda de sustituciones. Esta vez sí, sin embargo, su mensaje con ellos fue el de ir a por un tercer gol. José Arnaiz y Manu Trigueros relevaron a Oscar Naasei y a Sergio Ruiz, con paso atrás de Álex Sola en la banda derecha, y Luka Gagnidze y Sergio Rodelas hicieron lo propio luego con Pedro Alemañ y Baïla Diallo para que el canterano hiciera de lateral por la izquierda. Los cambios, con todo, sentaron mejor al Zaragoza.

7. Un disparo al palo de Dani Gómez a falta de cinco minutos bien pudo devolver el empate al electrónico de Los Cármenes y poner patas arriba el estadio de nuevo. La suerte sonrió al Granada por una vez y, ya en el añadido y con el Zaragoza a la desesperada, Gagnidze brindó una asistencia con el exterior a lo Luka Modric para que Arnaiz sentenciara el encuentro. El gol del 'ex' de Osasuna lo reengancha a la producción ofensiva rojiblanca y sigue a Pablo Saénz como revulsivo con efecto práctico tras el tanto del extremo al Mirandés también en el Zaidín pese a que no impidiera la definitiva derrota.

8. La victoria no maquilló ciertos problemas de Oscar como lateral por la baja de Pau Casadesús. Ya le pasó en Eibar pese a mostrar maneras tanto en pretemporada como luego en competición durante la inauguración del campeonato con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes o durante la recta final en Andorra. Más dudas aún arrojaron los minutos de Rodelas atrás, sin que Diallo parezca capaz de completar un partido ahora mismo y con Diego Hormigo sancionado también para la visita al Racing del sábado por su expulsión en Valladolid.

9. Sí terminó firme Loïc Williams en la zaga siete suplencias en Liga después. Comenzó titubeante, como en el pase a Faye que precedió el gol del Zaragoza y también durante varios minutos a continuación, pero entró en calor durante la fase más crítica del Granada en el partido y contribuyó a proteger la remontada. Permanece al quite para cuando haga falta. La incertidumbre pasa por tanto al lateral de Oscar para El Sardinero en caso de una nueva ausencia de Casadesús, más allá de la presencia o no de Ander Astralaga bajo palos por las molestias que arrastra en un tobillo mientras Luca Zidane se va con Argelia.

10. El Granada hundió al Zaragoza muy al fondo de la clasificación, a nueve puntos del corte por la permanencia ya, pero vuelve a necesitar dos victorias consecutivas para salir del descenso. Su dinámica mejora las de todos los demás por abajo, incluida la del Huesca que ya lleva cinco jornadas sin ganar. El Racing, líder, medirá ahora si los rojiblancos son capaces de vencer también a rivales de arriba.

