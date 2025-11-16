El Granada CF puntúa contra corriente gracias a su primer revulsivo

José Ignacio Cejudo Granada Domingo, 16 de noviembre 2025, 23:39 Comenta Compartir

1. El entusiasmo que tantos futbolistas jóvenes aportan al Granada esta temporada viene manteniendo al equipo de Pacheta en los partidos hasta el final por muy feos que se les pongan de un tiempo a esta parte. Los rojiblancos venían de remontar al Zaragoza en Los Cármenes y volvieron a rehacerse de hasta dos goles en contra para rascar un empate al menos en El Sardinero; y no frente al colista de Segunda división sino en casa del rival al otro extremo de la clasificación, el líder, y gracias a un segundo tiempo muy diferente del primero.

2. Hubo ciertos paralelismos con el punto de Málaga en septiembre. El Granada encajó dos goles a la media hora también en La Rosaleda, con apenas cinco minutos entre ellos; como si el primero lo dejara sonado para el segundo. Entonces, sin embargo, Pau Casadesús recortó la diferencia aún antes del descanso y Pedro Alemañ puso las tablas a la vuelta sin más variación que la forzosa entrada de Jorge Pascual por la lesión de Moha Bouldini. Esta vez, en cambio, Pacheta sí tuvo que intervenir más a fondo.

3. La reacción en Santander fue posible en buena medida por un revulsivo eficaz al fin. José Arnaiz recordó su potencial goleador con un lanzamiento de falta directa fantástico pese al afortunado desvío de un futbolista del Racing en la barrera. Había que pegarle así, y pocos jugadores hay en la plantilla capaces de ese tipo de golpeos. Al tanto sumó una interesante intervención como mediapunta que generó dudas en el rival y abre el abanico rojiblanco en adelante. No en vano, el talaverano pudo incluso voltear el marcador del todo con otra maniobra propia de su nivel.

4. Arnaiz supone un activo especialmente valioso para el Granada, que para eso le paga como tal además. El único fichaje procedente de Primera división hasta el de Álex Sola al límite del mercado tuvo un aterrizaje problemático. Ya en la treintena, acusó dos años de demasiada inactividad en Osasuna y en verano no pudo jugar hasta el trofeo de presentación. Una vez en la competición, su falta de ritmo sin balón terminó costándole el puesto ante extremos con ida y vuelta y tras la desaparición de la figura del segundo punta en el equipo con el trivote en la medular antes de sufrir una lesión muscular.

5. Parece difícil que la irrupción de Arnaiz pueda discutir la disposición que tanta solidez le ha dado a los rojiblancos desde septiembre, pero por lo pronto ya es el primer revulsivo que reabre cierto debate en la alineación. El sacrificio de Rubén Alcaraz al descanso en El Sardinero oxigenó al equipo con el balón sobre todo, haciéndose con la posesión al ejercer el talaverano prácticamente como un centrocampista más pero con una pólvora que ningún otro compañero tiene.

6. Si el Granada mantuvo el equilibrio tras ese cambio fue, no obstante, gracias al buen hacer de Sergio Ruiz. El capitán se agigantó durante la segunda parte, motivado al volver a la que fue su casa, y estuvo omnipresente en las coberturas cada vez que el Racing intentó contragolpear. La compañía de Alcaraz le pide una versión más expansiva, pero también anda cómodo como pivote.

7. Como Arnaiz, también volvió a marcar Jorge Pascual y él ya por cuarto partido consecutivo desde el doblete al Roda en la Copa del Rey. Como refleja el estadístico 'Ighalopedia', no pasaba en el Granada desde Youssef El-Arabi hace ya nueve temporadas. Pacheta defendió siempre su aportación, pero lo cierto es que desde que marca –en el área chica de nuevo–, además, también contribuye aún mejor al juego.

8. Otro futbolista que salió reforzado de Santander fue Ander Astralaga, y bien oportuno que resulta. Quienes conocen el estado del tobillo que el portero traía mermado atribuyen un mérito enorme a su actuación allí, pese al nerviosismo inicial y a que tampoco Juan Carlos Arana le exigiera demasiados reflejos en sus paradas al final. El percance fibrilar de Luca Zidane puede tenerle bajo palos varios partidos más.

9. Pacheta optó finalmente por preservar a Pau Casadesús de la titularidad por sus problemas físicos y mantuvo como lateral derecho a Oscar Naasei. El ghanés volvió a mostrarse convincente ahí, valiente en su recorrido y firme atrás, pese a las dudas que sí mostró contra el Zaragoza. La vulnerabilidad que aún persigue a Loïc Williams, no obstante, invita a pensar que Oscar volverá a la zaga con Manu Lama a poco que Casadesús pueda recuperar su puesto.

10. Las remontadas para empatar en El Sardinero y para ganar al Zaragoza confirman que el Granada se ha repuesto bien de la derrota en Valladolid, y eso que allí sí se adelantó en el marcador. Los rojiblancos esperan alejarse definitivamente de los puestos de descenso antes de diciembre con una victoria frente al Córdoba en Los Cármenes tras los empates con el Cádiz en casa y con el Málaga fuera y a continuación imponerse a domicilio sobre la Cultural Leonesa que aún puede adelantarles en la tabla este lunes de vencer a los costasoleños como local. Solamente lejos de la zona roja cobrará credibilidad el optimismo perenne de Pacheta.

