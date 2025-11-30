El Granada da un paso más en su evolución para salir del descenso

Los futbolistas del Granada celebran la victoria en el Reino de León con la afición desplazada.

1. La visita a la Cultural Leonesa exigía un paso adelante del Granada y los rojiblancos lo dieron. Ya no por volver a ganar a domicilio tras demasiados empates, y en casa de un rival directo por la permanencia al menos hasta la fecha, sino por la evolución en el juego del equipo. La entrada de José Arnaiz por Rubén Alcaraz en la alineación aumentó la creatividad en ataque una vez que ya no se sufre tanto atrás. La recompensa fue salir de los puestos de descenso ocho jornadas después, y por segunda vez en lo que va de temporada.

2. Pacheta tenía claro desde que empezó a confeccionar la plantilla que Arnaiz tenía que ser un futbolista diferencial en la misma. Sin embargo, la inactividad de sus dos cursos anteriores en Osasuna le obligaron a seguir un plan específico en verano y seguía lejos del estado de forma deseable cuando empezó la competición. Aun así, el entrenador le concedió la titularidad en cuanto fue inscrito.

3. Arnaiz actuó de inicio en las derrotas contra Eibar y Mirandés que siguieron a la inaugural con el Deportivo de La Coruña en Los Cármenes. En Ipurua, como segundo punta, todavía aportó cierta lucidez de cara a los últimos metros; en el segundo partido de la campaña en el Zaidín, sin embargo, partió de la banda izquierda y sufrió hasta verse sustituido antes incluso de la hora. No tendría ni un minuto en las dos jornadas posteriores, las del empate en Burgos y la victoria en Huesca, y a la última media hora de la 'manita' con la Real Sociedad B le siguió una lesión muscular.

4. Huelga decir que la inclusión de Rubén Alcaraz en la alineación ofreció al Granada la solidez que tanto le faltó en el comienzo del campeonato. El veterano centrocampista inculcó su oficio, haciendo las veces de tercer central si era preciso, algo que además dio alas tanto a Pedro Alemañ como al capitán Sergio Ruiz. Con todo, el equipo mantenía problemas para el gol hasta la racha de Jorge Pascual ya no solo por impericia del punta sino por la escasa fluidez arriba.

5. Puede decirse que el Granada no ha vuelto a mostrarse tan vulnerable atrás como hasta que empezara a jugar Alcaraz de inicio, pero esa seriedad empezó a resquebrajarse con el cansancio a la hora sin demasiada aportación de los revulsivos a continuación. Fue precisamente José Arnaiz quien levantó la mano desde el banquillo, con sus goles al Zaragoza y al Racing y su contribución también a balón parado, hasta hacerse hueco ya como titular en León.

6. La victoria sobre la Cultural en el Reino confirmó que los rojiblancos pueden seguir defendiendo bien también sin Alcaraz ya, y que Arnaiz les hace mejores con el balón. Sergio Ruiz y Alemañ mantuvieron el equilibrio en el centro del campo y el talaverano, bajando a recibir cuando hizo falta desde la mediapunta, oxigenó tanto la salida desde atrás como las ofensivas ya en campo rival. Con Arnaiz en el campo, los extremos pueden jugar aún más abiertos y Pascual se siente menos solo arriba.

7. A diferencia de aquel partido con el Mirandés, además, Arnaiz parece agradecer especialmente actuar sin las responsabilidades defensivas de la banda. El sacrificio que tanto Álex Sola como Souleymane Faye vienen teniendo en los costados también contribuyó a la fortaleza sin balón, como el propio Alcaraz. Desentenderse de esas carreras hacia atrás favorece la lucidez del mediapunta cuando tiene que intervenir.

8. No parece casual que la vuelta de Arnaiz a la titularidad coincidiera con la recuperación de Moha Bouldini aunque fuera para empezar desde el banquillo. El hecho de que el talaverano estuviera siendo el único revulsivo eficaz generaba recelo en Pacheta a la hora de desperdiciar su efecto de inicio. Con el delantero marroquí ya disponible, el ramillete de opciones con las que alterar los partidos se amplía.

9. A la rebeldía de Arnaiz deben seguirle ahora otras con la oportunidad que brinda la Copa del Rey en Tenerife. A la incógnita de Martin Hongla se le une ahora la de Pablo Sáenz, que ya lleva tres jornadas sin jugar desde que borró sus fotos con el Granada de redes sociales.

10. El torneo del KO devolverá a Luca Zidane bajo palos, ensombrecido por Ander Astralaga desde que se fue con Argelia; y a Pau Casadesús al lateral derecho, a quien tampoco viene empeorando Oscar Naasei ahí. Y es que otro que ha recuperado la vitola de indiscutible desde el silencio es Loïc Williams.

