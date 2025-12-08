El déficit en Los Cármenes lastra al Granada CF

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 8 de diciembre 2025, 23:51 Comenta Compartir

1. Los Cármenes se ha convertido en la gran asignatura pendiente del Granada esta temporada. El rendimiento de los rojiblancos en casa supone un déficit a la hora de escalar posiciones en la clasificación y alejarse de los puestos de descenso definitivamente, pese al digno comportamiento fuera. No en vano son el único equipo de toda la Segunda división que no pasa de los diez puntos como local habiendo jugado hasta nueve partidos ya.

2. Un nuevo empate, esta vez contra el Ceuta, aumentó hasta ocho las tablas en lo que va de temporada; otro dato en el que el Granada no tiene parangón en la categoría. Tuvo que ser en León la victoria que permitió a los rojiblancos salir de la zona roja, pero, desaprovechada la primera oportunidad del mes de diciembre en el Zaidín, Pacheta y los suyos viajarán con algo más de presión a Gijón antes de despedir el año con el Albacete de nuevo en casa.

3. El Granada venía de coleccionar dos porterías a cero consecutivas, con la de Tenerife en la Copa del Rey, y bastó el gol de falta directa de Cristian Rodríguez para volver a quedarse sin ganar. Independientemente de si Luca Zidane pudo hacer más o no, lo evidente fue que esos dos puntos no se perdieron en el área propia sino en la contraria con la acumulación de ocasiones de los rojiblancos sobre todo durante los primeros cuarenta minutos. Jorge Pascual acertó esta vez donde no debía.

4. La versión 2.0 del Granada de Pacheta con José Arnaiz como mediapunta va a más pese a que el Ceuta se llevara un punto de Los Cármenes. Los rojiblancos añadieron un punto extra de verticalidad a los buenos automatismos con balón que ya exhibieron durante la visita a la Cultural Leonesa de la jornada anterior pero perdonaron donde no lo hicieron frente a la Real Sociedad B. Bien pudo haberse saldado el duelo con otra 'manita' al descanso.

5. Fue precisamente Arnaiz quien gozó de las oportunidades más claras del partido, también durante la segunda parte. El talaverano empieza a desplegarse como el futbolista que se esperaba que fuera al proceder de Osasuna, ya con la conducción endiablada que en su día le caracterizó, pero aún debe asumir la responsabilidad como finalizador en ataque. Ni tan siquiera Jorge Pascual posee su calidad para definir, pero al '11' le queda atreverse más a chutar porque sus propios compañeros esperan que lo haga.

6. Hubo pocos 'peros' más que ponerle al Granada contra el Ceuta durante un partido extraño, entre las atenciones médicas en la grada y el empate inesperado justo antes del descanso. Si acaso, la aportación todavía escasa desde el banquillo y eso que Pacheta se permitió dejar un cambio por hacer pese a no contar más que con seis jugadores de campo disponibles en el banquillo. Ni Sergio Rodelas ni Diego Hormigo tuvieron minutos; resultó incomprensible lo del extremo, cansado como ya estaba Souleymane Faye y con Moha Bouldini en el área.

7. Las tablas definitivas reflejaron bien lo caro que le sale al Granada perdonar en el área contraria. Por superior que pareciera al Ceuta durante casi todo el primer tiempo, bastó una jugada desafortunada para devolver al rival al partido hasta puntuar. Los rojiblancos no pueden permitirse el lujo de mantener 'vivos' a sus rivales cuando pueden sentenciar los encuentros. Entre otras razones, porque aún le cuesta extender su mejor versión tras el descanso y menos aún desde que Arnaiz juega como titular.

8. Para sacar adelante este último partido en Los Cármenes, Pacheta tuvo poco margen más allá de la introducción de Bouldini, el refresco de la medular con Manu Trigueros y Luka Gagnidze por Rubén Alcaraz y Pedro Alemañ y un lateral derecho más ofensivo con Pau Casadesús por Oscar Naasei; pero ni los centrocampistas dominaron el juego ni el catalán profundizó demasiado por su banda. Tanto Faye como Álex Sola disputaron el partido completo como extremos, ya sin frescura en la recta final.

9. Sumar de tres en tres se le hace bola al Granada. Únicamente lo consiguió cuando a su primera victoria de la temporada, en Huesca, le siguió la 'manita' a la Real B. Tampoco a la remontada con el Zaragoza en Los Cármenes le siguió otro triunfo, aunque se rascara un punto de la visita al Racing, con otro empate luego en el derbi con el Córdoba en el Zaidín. Hay que remontarse al curso pasado para encontrar dos conquistas consecutivas en casa, ante Oviedo y Almería entre marzo y abril.

10. Con todo, el Granada volvió a sumar y a esa continuidad se aferra Pacheta a falta de que su equipo encadene victorias. Jugar con Arnaiz como mediapunta no ha ido en perjuicio de la seguridad defensiva de los rojiblancos, que además celebran que Loïc Williams esté empezando a reencontrarse con el central que llegó a ser la temporada pasada. A este bloque tan joven le tocará refrendar su progreso este sábado en uno de esos estadios que conceden matrículas en la categoría. El Sporting tampoco desaprovechará lo que concedan en El Molinón.

