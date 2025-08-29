El representante de los pequeños accionistas, 'desbloqueado'

Granada CFEl representante de los pequeños accionistas, 'desbloqueado'
José Guerrero tuvo un incidente en la red social X con la cuenta oficial del Granada, ya solucionado
Granada
Viernes, 29 de agosto 2025, 14:29
Un asunto que se había enquistado en el entorno del Granada CF quedó resuelto. José Guerrero, representante de los accionistas minoritarios del club rojiblanco, fue ' ... desbloqueado' en la red social X por parte de la cuenta oficial de la entidad. Es decir, ya puede volver a leer los mensajes relacionados con la institución y interactuar.
«Igual que comenté por aquí que el club me había bloqueado, debo comunicar que me ha desbloqueado. Yo siempre seré el mismo y siempre por mi escudo y colores. ¡Sentimiento rojiblanco!», publicó en esta esta plataforma este viernes a las 10.28 horas, encontrando mensajes de comprensión y simpatía por parte de otros seguidores rojiblancos en esta red.
José Guerrero, que es jefe de los servicios de salud mental del hospital Virgen de las Nieves, tiene la distinción de haber asistido a todas las juntas de accionistas de la entidad, ordinarias y extraordinarias, desde la fundación del Granada Sociedad Anónima Deportiva en 2011. Lo hace como miembro de la asociación 5001, colectivo que logró sindicar a un gran número de accionistas minoritarios para tener esta representatividad en los cónclaves rojiblancos. En su cuenta personal en redes sociales muestra sus discrepancias respecto a los dirigentes del club y esto le costó el bloqueo, ya solucionado.
